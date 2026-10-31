Messina, commemorazione dei defunti al Cimitero Monumentale: Santa Messa con l’Arcivescovo Accolla

Messina si prepara a celebrare la Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti con un momento di preghiera e raccoglimento al Cimitero Monumentale. L’appuntamento è per lunedì 2 novembre alle ore 11, quando sarà celebrata la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Messina, Monsignor Giovanni Accolla, alla presenza dei fedeli e delle autorità che prenderanno parte alla ricorrenza. La celebrazione eucaristica si svolgerà nel piazzale antistante l’ingresso principale del Cimitero Monumentale di via Catania, luogo particolarmente significativo per la memoria collettiva della città. Sarà un’occasione per ricordare le persone scomparse e condividere un momento di vicinanza spirituale, nel giorno in cui la Chiesa cattolica invita i fedeli alla preghiera per i propri cari defunti.

Messina, la Santa Messa del 2 novembre presieduta dall’Arcivescovo Accolla

La ricorrenza del 2 novembre rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità cristiana. Dopo la solennità di Ognissanti, celebrata il giorno precedente, la Commemorazione dei Fedeli Defunti è dedicata al ricordo di coloro che non sono più in vita e alla preghiera di suffragio. Attraverso la celebrazione eucaristica, l’Arcidiocesi intende offrire alla comunità un momento nel quale la memoria delle persone care si unisce alla fede nella risurrezione di Cristo e nella promessa della vita eterna. La visita al cimitero assume così un significato che va oltre il ricordo personale, diventando espressione di una preghiera condivisa. Durante la Santa Messa saranno ricordati tutti i defunti, con un pensiero rivolto anche a coloro che non hanno più familiari che possano custodirne e onorarne la memoria. Un gesto di attenzione spirituale che coinvolge l’intera comunità e richiama il valore della solidarietà e della vicinanza anche attraverso il ricordo.

Il significato della Commemorazione dei Defunti nella tradizione cristiana

Per la Chiesa cattolica, il 2 novembre è una giornata nella quale il dolore per la perdita delle persone care si accompagna alla speranza cristiana nella vita eterna. La preghiera, il raccoglimento e la partecipazione alle celebrazioni religiose esprimono il legame spirituale che, secondo la fede, continua a unire i vivi e i defunti nella comunione dei santi. La commemorazione richiama il significato della morte e della risurrezione di Cristo, fondamento della speranza cristiana. In questa prospettiva, il ricordo delle persone scomparse non si esaurisce nella memoria del passato, ma si accompagna alla fiducia nella misericordia di Dio e nell’attesa della risurrezione. La celebrazione al Cimitero Monumentale di Messina offrirà dunque ai partecipanti l’opportunità di condividere un momento di fede, ricordando non soltanto i propri familiari, ma anche tutte le persone che hanno fatto parte della comunità cittadina.

L’invito dell’Arcidiocesi e del sindaco Federico Basile

L’Arcidiocesi di Messina ha rivolto un invito ai fedeli, alle famiglie e all’intera cittadinanza affinché partecipino alla Santa Messa del 2 novembre, condividendo una giornata dedicata alla memoria, alla preghiera e alla comunione spirituale. In occasione della ricorrenza, anche il sindaco Federico Basile ha rinnovato il tradizionale invito alle autorità civili e militari del territorio a prendere parte alla celebrazione. La partecipazione istituzionale rappresenterà un’occasione per condividere il ricordo dei defunti insieme alla comunità messinese.