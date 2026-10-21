Messina-Cina, cultura e cooperazione: domani incontro a Palazzo Zanca

Domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa “Messina–Cina. Cultura, dialogo e relazioni”, dedicata al percorso di relazioni sviluppato negli ultimi due anni tra la città di Messina e rappresentanti istituzionali e interlocutori del mondo culturale, accademico e produttivo cinese. Tra i territori coinvolti figurano le città di Shenzhen, Shijiazhuang e Hefei e la provincia dell’Hebei. All’incontro interverranno il sindaco Federico Basile; l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali, Massimo Finocchiaro; il presidente del Conservatorio Statale di Musica “Arcangelo Corelli” e della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori di Musica, Egidio Bernava Morante; Wang Tianqi, presidente onorario e fondatore dell’Associazione Vinci Cultura.

Nel corso della conferenza saranno ripercorse le principali tappe del dialogo avviato tra Messina e i partner cinesi, dalla missione istituzionale del 2025 alla più recente visita dello scorso settembre in Cina, fino alla sottoscrizione delle relative intese. L’incontro sarà inoltre l’occasione per approfondire i temi delle interlocuzioni attualmente in corso e delineare i possibili sviluppi delle relazioni avviate, con particolare attenzione alle opportunità di collaborazione nei settori culturale, accademico e produttivo.