Messina, chiuse tutte le isole ecologiche: il blocco degli autotrasportatori paralizza il servizio

La protesta degli autotrasportatori continua a provocare conseguenze sui servizi essenziali a Messina. Da oggi, martedì 20 ottobre 2026, tutte le isole ecologiche cittadine resteranno chiuse al pubblico fino a nuova comunicazione. Lo ha annunciato Messinaservizi Bene Comune, spiegando che la decisione si è resa necessaria a causa delle criticità operative determinate dal fermo regionale degli autotrasportatori, iniziato lo scorso 16 ottobre. Il blocco dei trasporti sta infatti compromettendo il regolare trasferimento dei rifiuti dai centri di raccolta agli impianti di destinazione, provocando difficoltà nello svuotamento dei cassoni e la progressiva saturazione degli spazi disponibili nelle strutture cittadine. Una situazione che, secondo quanto comunicato dalla società, non consente attualmente di ricevere ulteriori conferimenti da parte degli utenti, rendendo inevitabile la sospensione temporanea del servizio.

La protesta degli autotrasportatori blocca lo svuotamento dei cassoni

Alla base del provvedimento c’è l’impossibilità di garantire il normale ciclo di trasferimento dei materiali raccolti nelle isole ecologiche. Il fermo regionale degli autotrasportatori, in corso dal 16 ottobre, sta infatti ostacolando il trasporto dei rifiuti verso gli impianti incaricati della loro destinazione. Il mancato svuotamento dei cassoni ha determinato il raggiungimento della capacità massima di stoccaggio delle strutture, che non possono quindi continuare ad accogliere nuovi materiali. La chiusura riguarda tutte le isole ecologiche della città di Messina e resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate condizioni operative tali da consentire la regolare gestione dei conferimenti. Si tratta di un’ulteriore ripercussione della mobilitazione degli autotrasportatori, i cui effetti si estendono anche al settore della gestione dei rifiuti, evidenziando quanto il funzionamento dei centri di raccolta dipenda dalla continuità dei collegamenti con gli impianti di destinazione.

Disagi per i cittadini: sospesi i conferimenti fino a nuova comunicazione

La decisione comporta inevitabili disagi per i messinesi che utilizzano abitualmente le isole ecologiche per conferire i rifiuti secondo le modalità previste dal servizio. Al momento, non è stata indicata una data per la riapertura. La sospensione rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione da parte di Messinaservizi Bene Comune, che seguirà l’evoluzione della situazione per valutare quando sarà possibile ripristinare il normale funzionamento delle strutture. La società non ha annunciato, nella comunicazione diffusa, ulteriori modifiche agli altri servizi di raccolta dei rifiuti. Il provvedimento riguarda specificamente la chiusura al pubblico delle isole ecologiche cittadine.

Messinaservizi monitora la situazione e si scusa con la cittadinanza

Messinaservizi Bene Comune ha assicurato che continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle criticità operative determinate dal fermo degli autotrasportatori, con l’obiettivo di fornire tempestivamente informazioni sulla ripresa delle attività. Tutti gli eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della società, ai quali i cittadini potranno fare riferimento per conoscere le successive disposizioni. Nel frattempo, Messinaservizi ha espresso le proprie scuse alla cittadinanza per i disagi provocati dalla sospensione del servizio. La chiusura delle isole ecologiche rappresenta così una delle conseguenze concrete della protesta sul funzionamento dei servizi cittadini. La ripresa dei conferimenti dipenderà dalla possibilità di tornare a trasferire regolarmente i rifiuti agli impianti di destinazione, liberando la capacità di stoccaggio delle strutture.