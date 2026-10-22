Messina, chiude al traffico una strada provinciale a San Piero Patti: tutte le informazioni

Stop alla circolazione sulla S.P.A. 285, in corrispondenza del km 5+700, per lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Il collegamento sarà garantito attraverso percorsi alternativi sulla restante viabilità provinciale

SPA 285 S.Piero Patti

A partire dal 26 ottobre 2026 sarà chiuso al transito il tratto della S.P.A. 285 di Santa Lucia-Sambuco-Mazzamonaco-Brovina, in corrispondenza del km 5+700 circa, nel territorio del Comune di San Piero Patti. Il provvedimento è necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del piano viabile, attualmente in corso. La presenza dei mezzi d’opera e i rischi connessi alle lavorazioni rendono indispensabile l’interdizione della circolazione, per garantire la sicurezza degli operatori impegnati nel cantiere e degli utenti della strada. Durante il periodo di chiusura, il collegamento sarà assicurato attraverso la restante viabilità provinciale, che costituirà il percorso alternativo.

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