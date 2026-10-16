Messina, Censimento ISTAT 2026: lettere in ritardo, ma il questionario è obbligatorio. Come verificare e partecipare

Lettere informative in ritardo in alcune zone di Messina, ma le famiglie selezionate per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026 possono già verificare la propria posizione e compilare il questionario online. È quanto comunica il Comune di Messina, che interviene per fornire chiarimenti ai cittadini coinvolti nella rilevazione ISTAT, dopo che sono stati segnalati rallentamenti logistici nella consegna delle comunicazioni cartacee. L’assenza della lettera non impedisce infatti di accedere alla procedura, purché la famiglia risulti inclusa nel campione individuato per il censimento.

L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che la partecipazione è obbligatoria per le famiglie selezionate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, e invita i cittadini a utilizzare esclusivamente i canali ufficiali per verificare la propria partecipazione e procedere alla compilazione. Sono disponibili diverse modalità di controllo, dal numero di assistenza ISTAT alle comunicazioni tramite PEC e App IO, mentre il questionario può essere compilato direttamente attraverso il portale dedicato, utilizzando le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica.

Censimento ISTAT 2026, come verificare se la propria famiglia è stata selezionata

Il Comune di Messina chiarisce che i ritardi nella consegna delle lettere informative non devono impedire alle famiglie di verificare il proprio coinvolgimento nella rilevazione. Nella comunicazione ufficiale si legge: “In occasione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, le famiglie che rientrano nel campione selezionato possono verificare la propria partecipazione e procedere alla compilazione del questionario online anche qualora non abbiano ancora ricevuto la lettera informativa, segnalata in ritardo in alcune zone a causa di rallentamenti logistici nella consegna.

Per verificare se la propria famiglia è stata selezionata è possibile contattare il Numero Unico ISTAT 1510, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 21, controllare la propria casella PEC oppure verificare la presenza di eventuali comunicazioni ufficiali tramite l’App IO”. Le famiglie che non hanno ancora ricevuto la lettera possono quindi rivolgersi al servizio di assistenza dell’Istituto nazionale di statistica o controllare gli eventuali messaggi ufficiali ricevuti attraverso i canali digitali. Il numero ISTAT 1510 è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 21, e rappresenta uno dei riferimenti indicati per ottenere informazioni sulla partecipazione alla rilevazione.

Come compilare il questionario online con SPID o Carta d’Identità Elettronica

Una volta verificata l’inclusione della famiglia nel campione del Censimento permanente 2026, è possibile procedere alla compilazione del questionario attraverso il portale ufficiale ISTAT, accessibile all’indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario/. Per autenticarsi sono previste due modalità: l’utilizzo dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure della Carta d’Identità Elettronica (CIE). In questo modo, le famiglie selezionate possono accedere alla rilevazione anche senza attendere la consegna della comunicazione cartacea, seguendo le indicazioni fornite dall’Istituto nazionale di statistica. Il Comune sottolinea che il ritardo delle lettere, segnalato in alcune zone del territorio, è riconducibile a rallentamenti logistici nella distribuzione e invita quindi i cittadini interessati a verificare la propria posizione attraverso gli strumenti ufficiali già disponibili. La possibilità di utilizzare il portale online consente di procedere alla compilazione del questionario senza che la mancata ricezione della lettera informativa rappresenti necessariamente un ostacolo alla partecipazione.

Partecipazione obbligatoria e attenzione alle comunicazioni: l’avviso del Comune

L’Amministrazione comunale richiama infine l’attenzione su due aspetti fondamentali della rilevazione: l’obbligatorietà della partecipazione per le famiglie selezionate e la necessità di verificare l’identità delle persone eventualmente incaricate delle attività di censimento. “La partecipazione al Censimento”, ricorda il Comune di Messina, “è obbligatoria per le famiglie incluse nel campione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si raccomanda, inoltre, di prestare attenzione alle richieste di informazioni e di verificare sempre l’identità degli eventuali incaricati del Censimento”. L’invito è dunque quello di prestare attenzione alle comunicazioni ricevute, utilizzando i canali ufficiali ISTAT per ottenere chiarimenti ed evitare di fornire informazioni a soggetti la cui identità non sia stata verificata. Per le famiglie messinesi che non hanno ancora ricevuto la lettera, resta disponibile il numero 1510, insieme alla possibilità di controllare la PEC e l’App IO. Chi risulta selezionato potrà accedere al questionario attraverso il portale ISTAT, autenticandosi con SPID o CIE. Il Comune ribadisce così che i ritardi nella distribuzione delle comunicazioni non impediscono di partecipare alla rilevazione e che le famiglie coinvolte sono comunque tenute a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa.