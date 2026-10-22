Messina, censimento della popolazione: cosa fare se non è arrivata la lettera dell’Istat

In occasione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, il Comune di Messina rinnova l’invito alle famiglie a verificare la propria eventuale partecipazione alla rilevazione e a provvedere alla compilazione del questionario, qualora risultino incluse nel campione selezionato. La mancata ricezione della lettera informativa non deve essere motivo per rinviare le verifiche. Le famiglie possono comunque verificare se sono state selezionate e, in caso affermativo, accedere al questionario online attraverso i canali ufficiali. Per verificare la propria partecipazione è possibile:

contattare il Numero Unico ISTAT 1510 , attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 21;

, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 21; controllare la propria casella PEC;

verificare la presenza di eventuali comunicazioni ufficiali tramite l’App IO.

Le famiglie selezionate possono compilare il questionario online attraverso il portale ufficiale ISTAT, autenticandosi con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), al seguente indirizzo: https://raccoltadati.istat.it/questionario/.

Il comune ricorda che la partecipazione al Censimento è obbligatoria per le famiglie incluse nel campione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. È pertanto importante verificare la propria posizione e seguire le indicazioni ufficiali, senza attendere necessariamente la consegna della lettera informativa. Il Comune raccomanda, inoltre, di prestare attenzione alle richieste di informazioni e di verificare sempre l’identità degli eventuali incaricati del Censimento. Per ulteriori informazioni e assistenza nella verifica della partecipazione o nella compilazione del questionario, è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Messina ai seguenti recapiti: Telefono: 090 7722113 – 342 5462813 – E-mail: statistica@comune.messina.it. L’invito alla cittadinanza da parte del comune è a non trascurare la comunicazione e a effettuare le verifiche attraverso i canali ufficiali. Anche in assenza della lettera informativa, è possibile informarsi e capire come procedere, contribuendo così al corretto svolgimento del Censimento della popolazione e delle abitazioni.