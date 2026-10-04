Messina celebra San Francesco d’Assisi, Basile: “un momento di fede e comunità nel segno di fraternità e pace”

Messina rinnova il proprio legame con San Francesco d’Assisi attraverso una solenne celebrazione nel cuore religioso della città. Nel Duomo, la Santa Messa in onore del Patrono d’Italia è stata presieduta da monsignor Giovanni Accolla, al termine di una settimana scandita da appuntamenti religiosi, momenti di preghiera, riflessione e iniziative culturali. A sottolineare il valore della giornata è il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha richiamato il significato religioso e civile della celebrazione, legandolo ai valori di fraternità, pace, solidarietà e cura del prossimo che caratterizzano il messaggio francescano. La ricorrenza assume quest’anno un valore particolare anche perché si inserisce nell’ottavo centenario del Transito e della morte di San Francesco, un anniversario che ha dato ulteriore intensità al programma promosso dal Santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata e dai Frati Minori Conventuali.

San Francesco d’Assisi celebrato nel Duomo di Messina

Il centro della giornata è stato il momento liturgico celebrato in Cattedrale. Federico Basile ha dichiarato: “oggi, in Duomo, la Santa Messa in onore di San Francesco d’Assisi, presieduta da monsignor Giovanni Accolla. Una celebrazione ancora più speciale, perché questo 4 ottobre segna la prima volta che, per legge, il giorno dedicato a San Francesco è diventato Festa nazionale, nel suo ruolo di Patrono d’Italia”. Il sindaco lega così il significato religioso della giornata a quello istituzionale, evidenziando la centralità della figura di San Francesco nella tradizione italiana. La celebrazione in Duomo diventa quindi non soltanto un appuntamento ecclesiale, ma anche un momento di partecipazione collettiva per una città che conserva un rapporto storico e culturale con la spiritualità francescana.

Una settimana di preghiera, cultura e riflessione

La Messa celebrata in Cattedrale rappresenta il momento conclusivo di un percorso più ampio. Basile prosegue: “la Messa arriva al termine di un’intensa settimana di appuntamenti, preghiera, riflessione e cultura promossi dal Santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata e dai Frati Minori Conventuali, nell’anno dell’ottavo centenario del Transito e della morte di San Francesco”. Il programma ha quindi voluto affiancare alla dimensione strettamente religiosa anche quella culturale e riflessiva, offrendo occasioni per approfondire l’eredità lasciata dal Santo di Assisi. L’ottavo centenario costituisce la cornice simbolica dell’intero percorso, riportando al centro un messaggio che, a distanza di secoli, continua a essere richiamato per il suo valore spirituale e sociale.

Messina e il legame con la tradizione francescana

Nel messaggio del sindaco assume particolare rilievo il rapporto tra la città e la tradizione francescana. “E Messina, città legata alla tradizione francescana, ha rinnovato oggi questo legame in Cattedrale, ritrovandosi attorno ai valori universali di fraternità, pace, solidarietà e cura del prossimo.” La celebrazione diventa quindi occasione per riaffermare un patrimonio di valori che Basile considera profondamente legato all’identità della comunità messinese. Il richiamo alla fraternità e alla solidarietà sposta l’attenzione oltre la dimensione liturgica: il messaggio di Francesco viene interpretato come una sollecitazione concreta alla cura dei rapporti umani, alla vicinanza verso chi vive condizioni di difficoltà e alla costruzione di una comunità più coesa.

Fraternità e pace, i valori al centro della celebrazione

La figura di San Francesco d’Assisi resta universalmente legata a una concezione della vita fondata sulla semplicità, sulla vicinanza agli ultimi e sulla ricerca della pace. Sono proprio questi elementi a emergere nel messaggio del primo cittadino. La giornata celebrata nel Duomo di Messina richiama un’idea di comunità nella quale la cura del prossimo non sia soltanto un principio ideale, ma una responsabilità condivisa. La dimensione religiosa si intreccia così a quella civile. Il valore della fraternità diventa una chiave attraverso cui leggere i rapporti tra le persone e il modo stesso in cui una città costruisce il proprio senso di appartenenza.

L’ottavo centenario del Transito e della morte di San Francesco

Il 2026 rappresenta un anno particolarmente significativo per il mondo francescano proprio in relazione all’ottavo centenario della morte di San Francesco. La ricorrenza ha dato maggiore profondità anche alle iniziative organizzate a Messina, trasformando la settimana di appuntamenti in un percorso dedicato non soltanto alla memoria del Santo, ma anche all’attualità del suo insegnamento. Il riferimento al Transito richiama il momento conclusivo della vita di Francesco e rappresenta uno degli elementi più sentiti nella tradizione francescana. In questo contesto, la celebrazione nella Cattedrale messinese assume il significato di una tappa di un percorso più ampio di memoria, spiritualità e riflessione.

Basile: “riscoprire la forza e l’attualità del messaggio di Francesco”

Il messaggio del sindaco si conclude con un invito che guarda direttamente al presente. “Un momento di fede e comunità che ci invita a riscoprire, ancora una volta, la forza e l’attualità del messaggio di Francesco”. Per Federico Basile, dunque, la celebrazione non deve essere considerata soltanto un appuntamento legato al calendario religioso. Il significato più profondo consiste nella capacità di interrogare il presente attraverso valori che continuano ad avere una forte rilevanza sociale: pace, solidarietà, fraternità e attenzione verso gli altri.