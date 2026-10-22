Messina, Carta “Dedicata a Te”: Gioveni chiede chiarimenti sui ritardi nella pubblicazione dei beneficiari

A Messina cresce l’attesa per le informazioni relative alla Carta “Dedicata a Te” 2026-2027, la misura di sostegno economico destinata alle famiglie in condizioni di maggiore difficoltà. A sollevare la questione è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che chiede all’Amministrazione Basile di chiarire perché non risulti ancora pubblicata sul sito istituzionale del Comune la piattaforma relativa ai beneficiari e quali siano i tempi previsti per completare le procedure. Il consigliere si fa portavoce delle richieste di numerosi cittadini che attendono di conoscere gli esiti e verificare la propria eventuale inclusione tra i destinatari del contributo previsto dal Governo Meloni per sostenere le spese alimentari delle famiglie.

Gioveni: “fondamentale garantire informazioni chiare e tempestive”

“Sono numerosi i cittadini che mi chiedono informazioni sulla procedura e, soprattutto, sui tempi necessari per conoscere gli esiti e verificare la propria eventuale inclusione tra i beneficiari”, dichiara Gioveni. “Comprendo perfettamente questa attesa, perché quando si parla di aiuti destinati a sostenere le spese alimentari delle famiglie, è fondamentale garantire informazioni chiare, trasparenti e tempestive”, evidenzia. Secondo quanto riferito dal consigliere, in diversi altri Comuni sarebbero già stati avviati gli adempimenti necessari alla pubblicazione degli elenchi o alla predisposizione delle piattaforme informative. Per questo Gioveni ritiene necessario comprendere quali passaggi amministrativi debbano ancora essere completati a Messina e se vi siano difficoltà che impediscono di fornire indicazioni precise ai cittadini.

Il nodo delle procedure e delle interlocuzioni con l’INPS

Il capogruppo di Fratelli d’Italia richiama anche il ruolo dell’INPS nella definizione degli elenchi e nella gestione delle informazioni relative ai beneficiari, sottolineando la necessità di verificare lo stato delle procedure. “Non si comprende quali siano gli ostacoli che, a oggi, impedirebbero ai cittadini messinesi di ricevere informazioni puntuali sullo stato della procedura”, afferma Gioveni, osservando che l’iter potrebbe richiedere verifiche e interlocuzioni con l’INPS. Il consigliere chiede quindi al Comune di fare chiarezza sugli adempimenti ancora necessari, sulle eventuali criticità e soprattutto sulle tempistiche previste per la pubblicazione delle informazioni, nel rispetto delle procedure e della normativa sulla protezione dei dati personali.

L’appello all’Amministrazione Basile: “accelerare la conclusione dell’iter”

Per Gioveni la questione riguarda direttamente le esigenze quotidiane delle famiglie che attendono il contributo e che hanno bisogno di riferimenti istituzionali chiari. “Non si tratta soltanto di una questione burocratica”, sottolinea il consigliere, “ma di dare risposte concrete a famiglie che, in molti casi, attendono questo contributo per far fronte alle necessità quotidiane. Mi auguro, quindi, che gli eventuali passaggi ancora mancanti vengano definiti nel più breve tempo possibile e che il Comune assicuri la massima trasparenza informativa, evitando che i cittadini siano costretti a rincorrere notizie senza avere riferimenti certi. La mia richiesta all’Amministrazione è semplice: chiarire cosa stia accadendo e accelerare, per quanto di propria competenza, la conclusione dell’iter”.