Messina, Carta Dedicata a Te 2026: pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari, ecco come verificare e ritirare il contributo

Il Comune di Messina ha pubblicato oggi, venerdì 30 ottobre 2026, gli elenchi definitivi dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te” per l’annualità 2026, la misura di sostegno economico destinata alle famiglie aventi diritto. La pubblicazione è avvenuta a poche ore dal rilascio dell’applicativo da parte dell’INPS, reso disponibile alle ore 15:00, consentendo ai cittadini interessati di conoscere tempestivamente l’esito della procedura. Il risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra il Servizio Sociale Professionale e il Servizio Digitale del Comune, che hanno lavorato congiuntamente per completare le operazioni e rendere accessibili gli elenchi nel più breve tempo possibile, garantendo allo stesso tempo la tutela dei dati personali.

Carta Dedicata a Te 2026, come verificare se si è tra i beneficiari

Gli elenchi definitivi sono stati predisposti nel rispetto della normativa sulla privacy e non riportano nomi, cognomi, codici fiscali o altri dati personali identificativi. Per verificare l’assegnazione del beneficio, i cittadini possono fare riferimento al numero ISEE e al numero identificativo della Carta assegnata. Questa modalità permette di consultare gli esiti della procedura senza rendere pubbliche le generalità dei beneficiari, assicurando la riservatezza delle informazioni personali. Il Comune ha inoltre annunciato l’attivazione, nel corso della prossima settimana, di un nuovo servizio digitale dedicato alla consultazione individuale della propria posizione, che renderà ancora più semplice conoscere l’esito dell’assegnazione.

Nuovo servizio online con SPID o CIE: dove consultare la propria posizione

Il nuovo applicativo permetterà ai cittadini di accedere attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), verificando direttamente se risultano beneficiari della misura. Sarà inoltre possibile scaricare la comunicazione ufficiale contenente il codice di riferimento necessario per il ritiro della Carta. Una volta attivato, il servizio sarà disponibile attraverso i portali serviziweb.comune.messina.it e socialcardinps.comune.messina.it. La piattaforma consentirà quindi di effettuare la verifica autonomamente, senza necessità di consultare elenchi pubblici per individuare la propria posizione. L’attivazione è prevista per la prossima settimana, mentre gli elenchi definitivi sono già stati pubblicati dall’Amministrazione.

Dal 4 novembre le ricariche automatiche e il ritiro delle nuove Carte

Per quanto riguarda l’erogazione del beneficio, secondo le indicazioni comunicate dall’INPS, a partire dal 4 novembre 2026 saranno effettuate le ricariche automatiche delle Carte già assegnate nelle precedenti annualità. I beneficiari che dispongono già della Carta non dovranno quindi effettuare ulteriori adempimenti per ricevere la ricarica prevista. Dalla stessa data, i nuovi beneficiari potranno ritirare la Carta presso qualsiasi ufficio postale di Poste Italiane presente sul territorio nazionale, indipendentemente dal proprio Comune di residenza. Per il ritiro sarà necessario fare riferimento alla comunicazione ufficiale contenente il codice identificativo della Carta, che potrà essere scaricata anche attraverso il nuovo servizio online una volta attivato.

Castelli e Calafiore: “informazioni rapide, trasparenti e accessibili”

Il vicesindaco Laura Castelli e l’assessore comunale alle Politiche sociali Alessandra Calafiore hanno espresso soddisfazione per la rapidità con cui gli uffici hanno completato le procedure, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i diversi servizi dell’Ente. “La pubblicazione degli elenchi definitivi già nella giornata di oggi, a poche ore dal rilascio dell’applicativo INPS, testimonia l’impegno e la capacità organizzativa degli uffici comunali nel rispondere con tempestività alle esigenze dei cittadini. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra il Servizio Sociale Professionale e il Servizio Digitale, che hanno lavorato in maniera coordinata per garantire un’informazione rapida, trasparente e accessibile. Abbiamo voluto mettere le famiglie nelle condizioni di conoscere tempestivamente l’esito della procedura, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. Prosegue, inoltre, il percorso di potenziamento dei servizi digitali, con l’obiettivo di semplificare sempre più l’accesso alle misure di sostegno e rendere i servizi comunali più vicini alle esigenze della comunità”, dichiarano Castelli e Calafiore. La pubblicazione degli elenchi e l’imminente attivazione del servizio di consultazione online rappresentano dunque due passaggi operativi per consentire alle famiglie interessate di accedere alle informazioni relative alla Carta Dedicata a Te 2026. Le prossime scadenze da tenere presenti sono il 4 novembre, data indicata per l’avvio delle ricariche e dei ritiri, e l’attivazione della piattaforma digitale comunale prevista nel corso della prossima settimana.