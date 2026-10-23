Messina, cambia la viabilità nel weekend per “Profumi d’Autunno”: chiusa la strada per Altolia

La viabilità nella zona sud di Messina cambia nel fine settimana per lasciare spazio a “Profumi d’Autunno”. La Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito veicolare di un tratto della S.P. 33 di Altolia, tra il villaggio Molino e l’abitato di Altolia, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 17 alle 23.59. Durante la chiusura dovrà essere comunque garantito, in caso di necessità, il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, oltre all’accesso dei residenti del villaggio.

Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale “Michelangelo Trimarchi”, e assicurare una gestione ordinata dei flussi veicolari.