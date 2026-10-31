Messina, Basile celebra i 30 anni della Colletta Alimentare: “Una comunità unita può fare la differenza”

Messina rinnova il proprio sostegno alla Colletta Alimentare, l’iniziativa solidale che celebra trent’anni di impegno a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà economica. In occasione dell’importante anniversario, il sindaco Federico Basile ha voluto sottolineare il valore della solidarietà e della partecipazione collettiva, esprimendo riconoscenza nei confronti delle realtà associative e dei volontari che contribuiscono alla riuscita dell’iniziativa. “Celebrare i 30 anni della Colletta Alimentare significa riconoscere tre decenni di impegno accanto a chi attraversa un momento di difficoltà economica. È la testimonianza che, anche davanti alle sfide più dure, una comunità unita, solidale e attenta può fare la differenza”, ha dichiarato il primo cittadino.

Basile: “pieno sostegno alla Colletta Alimentare”

Il sindaco ha ribadito la vicinanza dell’Amministrazione comunale di Messina a un’iniziativa che, attraverso la partecipazione dei cittadini e l’impegno del volontariato, rappresenta un’importante occasione di aiuto concreto per chi vive situazioni di fragilità economica. “Come Amministrazione e come comunità, rinnoviamo la nostra vicinanza e il pieno sostegno a questa iniziativa. Grazie di cuore al Banco Alimentare, alla Caritas e a tutti i volontari che donano tempo ed energie per prendersi cura del prossimo”, ha aggiunto Basile, rivolgendo un ringraziamento a quanti contribuiscono alle attività di solidarietà.