Messina, barbiere all’aperto tra le panchine di Piazza Lo Sardo: Centofanti denuncia il degrado e chiede controlli

Una postazione improvvisata di barbiere all’aperto, tra le panchine di Piazza Lo Sardo a Messina, finisce al centro di una segnalazione istituzionale. A denunciare la situazione è Amalia Centofanti, consigliere comunale della Lega, che richiama l’attenzione sulle condizioni di degrado e sull’utilizzo degli spazi pubblici della piazza, chiedendo verifiche urgenti da parte delle autorità competenti. Il consigliere ha inviato una segnalazione formale al sindaco Federico Basile, agli assessori competenti e al Comando della Polizia Municipale, sollecitando controlli per accertare la regolarità delle attività segnalate e le condizioni igienico-sanitarie dell’area.

Piazza Lo Sardo, la denuncia di Centofanti: “un barbiere improvvisato tra le panchine”

La segnalazione nasce da una documentazione fotografica che, secondo quanto riferito dalla consigliera, mostrerebbe un’attività di barbiere svolta all’aperto, utilizzando gli spazi pubblici della piazza. Una situazione sulla quale Centofanti ritiene necessario fare chiarezza, soprattutto per verificare la presenza delle eventuali autorizzazioni richieste e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. “A Messina, Piazza Lo Sardo è sempre più segnata da situazioni di degrado e da un utilizzo improprio degli spazi pubblici. Una segnalazione fotografica documenta persino un’attività improvvisata di barbiere all’aperto, tra le panchine della piazza, sulla quale è necessario fare chiarezza sotto il profilo delle autorizzazioni e delle condizioni igienico-sanitarie”, dichiara Amalia Centofanti.

Centofanti: “Non è una questione di nazionalità, ma di legalità e rispetto delle regole”

Nel suo intervento, l’esponente della Lega sottolinea che la richiesta di controlli non riguarda la nazionalità delle persone coinvolte, ma esclusivamente il rispetto delle regole e la tutela degli spazi pubblici. “Non è una questione di nazionalità, ma di legalità, rispetto delle regole e tutela della collettività – aggiunge Centofanti- Le piazze devono essere spazi decorosi, sicuri e fruibili da tutti. Non possiamo rassegnarci al degrado né considerare normali situazioni che richiedono verifiche e interventi”. Per il consigliere comunale, la questione riguarda più in generale la necessità di garantire che Piazza Lo Sardo rimanga uno spazio pubblico accessibile, decoroso e sicuro, nel rispetto delle norme e delle esigenze dei cittadini.

Chiesti controlli della Polizia Municipale e verifiche igienico-sanitarie

Attraverso la segnalazione trasmessa all’Amministrazione comunale, Amalia Centofanti chiede un sopralluogo della Polizia Municipale a Piazza Lo Sardo, finalizzato a verificare le condizioni dell’area e l’eventuale presenza di attività svolte senza le necessarie autorizzazioni. La richiesta comprende anche controlli sulle condizioni igienico-sanitarie, considerata la natura dell’attività documentata nella segnalazione fotografica. Accanto agli accertamenti, il consigliere sollecita interventi di manutenzione e ripristino del decoro urbano, ritenuti necessari per migliorare le condizioni complessive della piazza.

Decoro urbano a Messina, Centofanti: “servono interventi costanti, non sporadici”

La denuncia dell consigliere comunale si conclude con un appello all’Amministrazione affinché venga garantita una maggiore attenzione alla gestione e alla cura degli spazi pubblici. Secondo Centofanti, la risposta alle problematiche segnalate non dovrebbe limitarsi a interventi occasionali, ma prevedere una presenza istituzionale continuativa e controlli adeguati. “Serve una presenza costante delle istituzioni, non interventi sporadici. Mi aspetto – conclude Centofanti – risposte concrete e tempestive dall’Amministrazione. Il rispetto delle regole e la cura degli spazi pubblici devono essere una priorità. Piazza Lo Sardo merita attenzione e interventi adeguati».

La questione delle condizioni di Piazza Lo Sardo a Messina arriva dunque all’attenzione del sindaco Basile, degli assessori competenti e della Polizia Municipale, chiamati dalla consigliera della Lega a verificare la situazione e a valutare gli interventi necessari. Resta da accertare la regolarità dell’attività segnalata e l’eventuale presenza di violazioni, mentre Centofanti ribadisce la richiesta di maggiori controlli e di una manutenzione costante per garantire il decoro e la piena fruibilità della piazza.