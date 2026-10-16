Messina, autostrada chiusa tra Taormina e Giardini Naxos: orari, uscite obbligatorie e percorsi alternativi

Nuovi disagi in arrivo per gli automobilisti che percorrono l’autostrada A18 Messina-Catania. Nella giornata di domani, sabato 17 ottobre, è prevista la chiusura al traffico per 12 ore del tratto compreso tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos, in entrambe le direzioni di marcia. Lo stabilisce un’ordinanza del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), che dispone l’interdizione della circolazione dalle ore 6 alle ore 18 per consentire l’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza della galleria Giardini. La chiusura interesserà il tratto autostradale compreso tra il km 36,100 e il km 41,700, con l’istituzione di uscite obbligatorie e la deviazione dell’intero traffico sulla Strada Statale 114, che rappresenterà l’alternativa per gli spostamenti tra le due località durante le operazioni.

A18 Messina-Catania, chiusura tra Taormina e Giardini Naxos: tutte le modifiche alla viabilità

Il provvedimento prevede modifiche alla circolazione sia per chi viaggia in direzione Catania sia per gli automobilisti diretti verso Messina. In particolare, i veicoli provenienti da Messina e diretti verso Catania dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Taormina, mentre quelli provenienti da Catania e diretti verso Messina saranno obbligati a lasciare l’autostrada allo svincolo di Giardini Naxos. Nella stessa fascia oraria, dalle 6 alle 18 di sabato 17 ottobre, sarà inoltre vietato l’ingresso in autostrada dallo svincolo di Taormina in direzione Catania e dallo svincolo di Giardini Naxos in direzione Messina. Tutti i veicoli interessati dalla chiusura dovranno quindi utilizzare la SS114, sulla quale si concentrerà il traffico normalmente diretto lungo l’autostrada. La deviazione potrebbe determinare rallentamenti e un aumento della pressione veicolare sulla viabilità ordinaria.

Galleria Giardini, interventi urgenti dopo l’incendio del 23 agosto

La chiusura del tratto autostradale si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi di somma urgenza sui portali della galleria Giardini, situata al km 39,900 dell’A18. Le operazioni sono legate alle conseguenze dell’incendio del 23 agosto e prevedono la rimozione, attraverso specifiche lavorazioni, di elementi lapidei che si trovano in condizioni di potenziale instabilità. Si tratta quindi di interventi finalizzati alla messa in sicurezza della struttura, per i quali il Consorzio Autostrade Siciliane ha disposto l’interruzione temporanea della circolazione nel tratto interessato.

Garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e alla Polizia stradale

Nonostante la chiusura al traffico ordinario, durante le 12 ore di interdizione sarà garantita la possibilità di transito ai mezzi della Polizia stradale e a quelli degli enti di soccorso tecnico e sanitario impegnati nello svolgimento delle rispettive attività. Il provvedimento consentirà dunque il passaggio dei mezzi autorizzati per le esigenze operative e di emergenza, mentre gli altri veicoli dovranno rispettare le deviazioni previste dall’ordinanza.

Lavori sull’A18 Messina-Catania: operai al lavoro e nuovi tratti a doppio senso

La chiusura tra Taormina e Giardini Naxos si inserisce in una fase caratterizzata da diversi interventi di manutenzione lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. In questi giorni, infatti, diverse squadre di operai sono impegnate in lavori sulla rete autostradale, con la presenza anche di nuovi tratti regolati a doppio senso di circolazione. Per la giornata di sabato 17 ottobre, l’attenzione si concentrerà soprattutto sul tratto tra Taormina e Giardini Naxos, dove la chiusura di entrambe le carreggiate comporterà il trasferimento del traffico sulla viabilità ordinaria. Gli automobilisti che dovranno percorrere l’A18 tra Messina e Catania sono quindi invitati a tenere conto dell’interruzione prevista dalle ore 6 alle ore 18 e delle uscite obbligatorie istituite agli svincoli di Taormina e Giardini Naxos, programmando gli spostamenti in considerazione delle possibili difficoltà sulla Strada Statale 114.