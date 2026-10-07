Messina, auto si ribalta sul viale Regina Margherita: donna ferita e traffico paralizzato

Mattinata di pesanti disagi alla circolazione lungo viale Regina Margherita, a Messina, dove si è verificato un grave incidente stradale nel tratto compreso tra l’Istituto San Luigi e la chiesa di Pompei. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata, occupando la carreggiata e rendendo immediatamente necessario l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Alla guida della vettura ribaltata si trovava una donna, che ha riportato lesioni a seguito dell’urto. Sul posto è intervenuta rapidamente un’ambulanza del 118, con il personale medico che ha prestato le prime cure alla ferita.

Traffico completamente bloccato in entrambe le direzioni

Le conseguenze sulla viabilità sono state immediate. La posizione dell’auto ribaltata ha di fatto sbarrato entrambe le direzioni di marcia, impedendo il regolare passaggio dei veicoli e mandando rapidamente in tilt la circolazione lungo uno degli assi interessati dal traffico cittadino. Le forze dell’ordine hanno dovuto interdire l’accesso al tratto interessato per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza. In pochi minuti si sono formate lunghe code, con forti disagi per numerosi automobilisti rimasti bloccati nei pressi dell’area dell’incidente.

Vigili del Fuoco sul posto per mettere in sicurezza il mezzo

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per ripristinare le condizioni minime di sicurezza. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura ribaltata e alle successive operazioni necessarie per eliminare eventuali pericoli sulla carreggiata. È stata inoltre effettuata la bonifica dell’asfalto, passaggio indispensabile prima della progressiva riapertura della strada alla circolazione. La presenza del mezzo capovolto e la necessità di effettuare tutte le operazioni tecniche hanno inevitabilmente prolungato i tempi di blocco del traffico.