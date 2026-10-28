Messina, auto prende fuoco tra viale Europa e via La Farina: traffico bloccato e Vigili del Fuoco sul posto

Caos a Messina dove un’automobile ha preso improvvisamente fuoco all’incrocio tra viale Europa e via La Farina. Il veicolo, rimasto bloccato al centro della carreggiata, è stato avvolto dalle fiamme, sprigionando una densa colonna di fumo e rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. L’episodio ha provocato disagi alla circolazione, con la chiusura dell’incrocio e la conseguente interruzione del transito dei veicoli, compresi alcuni mezzi del trasporto pubblico. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio e successivamente provveduto alla bonifica dell’area interessata. Le fiamme e il fumo sprigionati dal veicolo hanno reso necessario mettere in sicurezza la zona, impedendo il passaggio degli automobilisti durante le operazioni di soccorso.

Traffico bloccato, incrocio chiuso dalla Polizia Municipale

Contemporaneamente, gli agenti della Polizia Municipale di Messina hanno disposto la chiusura dell’area al traffico, posizionando i mezzi di servizio di traverso per impedire l’accesso all’incrocio tra viale Europa e via La Farina.La circolazione è stata deviata per consentire ai Vigili del Fuoco di operare in sicurezza. Il blocco ha interessato anche i mezzi pubblici, costretti a fermarsi a causa dell’interdizione della carreggiata. L’intervento coordinato dei soccorritori e della Polizia Municipale si è reso necessario per spegnere l’incendio, mettere in sicurezza l’area e gestire i disagi alla viabilità in uno degli snodi principali del traffico urbano di Messina.