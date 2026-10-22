Messina, arriva Tradicity: il nuovo gioco da tavolo che racconta la città e le sue tradizioni

Messina diventa protagonista di un nuovo gioco da tavolo che unisce divertimento, cultura e tradizioni locali. Si chiama Tradicity ed è il progetto ideato da Fabio Bernardo e Alessio Zullo per raccontare l’identità dei territori italiani attraverso un’esperienza ludica capace di coinvolgere generazioni diverse. La presentazione ufficiale si terrà sabato 24 ottobre, alle ore 17:00, presso la fumetteria La Torre Nera di Messina, in un appuntamento organizzato in collaborazione con MessinaCon. L’ingresso sarà completamente gratuito.

Tradicity, il gioco che racconta Messina tra luoghi, personaggi e tradizioni

L’idea alla base di Tradicity è quella di trasformare il patrimonio culturale di una città in un’esperienza di gioco, mettendo al centro personaggi, luoghi, sapori e tradizioni che ne caratterizzano l’identità. La prima edizione è interamente dedicata a Messina e propone un percorso alla scoperta dei simboli e delle peculiarità della città dello Stretto, combinando intrattenimento, narrazione e riscoperta delle proprie radici. Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare il territorio attraverso uno strumento accessibile a persone di età diverse, capace di favorire la conoscenza della cultura locale e creare nuove occasioni di condivisione.

Un gioco ispirato al Mercante in Fiera, con l’ambizione di conquistare l’Italia

Tradicity si ispira alle dinamiche del tradizionale Mercante in Fiera, proponendo una formula semplice, coinvolgente e intergenerazionale, nella quale il divertimento diventa anche un’occasione per tramandare storie e rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità.

L’obiettivo dei suoi ideatori, Fabio Bernardo e Alessio Zullo, non si limita però alla sola città di Messina. Il progetto guarda infatti al futuro con l’ambizione di estendere il format ad altre città italiane, realizzando nuove edizioni dedicate alle rispettive identità territoriali.

Un modo originale per raccontare le diverse realtà del Paese, valorizzandone il patrimonio culturale attraverso il linguaggio universale del gioco.

Giuseppe Mulfari: “Il settore del gioco in Italia ha grandi potenzialità”

A sostenere l’iniziativa è anche Giuseppe Mulfari, titolare della fumetteria La Torre Nera e presidente di MessinaCon, che evidenzia l’importanza di dare spazio a progetti capaci di coniugare creatività, tradizione e nuove forme di intrattenimento.

“Credo sia importante dare spazio a progetti che nascono dal territorio e riescono a trasformare la cultura e le tradizioni in qualcosa di vivo, accessibile e coinvolgente. Il settore del gioco in Italia ha grandi potenzialità e non si limita ai videogiochi: comprende anche giochi da tavolo e nuove forme di intrattenimento capaci di mettere in relazione le persone. Come La Torre Nera e MessinaCon, siamo felici di sostenere iniziative che promuovono la creatività, valorizzano Messina e contribuiscono alla crescita del panorama ludico nazionale”.

Sabato 24 ottobre la presentazione gratuita alla Torre Nera

La presentazione di Tradicity rappresenterà un’occasione per conoscere da vicino il progetto e scoprire una nuova proposta che unisce identità locale, creatività e intrattenimento.

L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre alle ore 17:00, presso la fumetteria La Torre Nera di Messina, con ingresso gratuito e la collaborazione di MessinaCon.

Un’iniziativa che parte dalla città dello Stretto con l’ambizione di raggiungere altre realtà italiane, dimostrando come il gioco possa diventare uno strumento per raccontare, condividere e valorizzare il patrimonio culturale dei territori.