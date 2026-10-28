Messina, arriva AlertME: il nuovo sistema per avvisare i cittadini in caso di emergenza, venerdì la presentazione

Messina si prepara a presentare AlertME, il nuovo sistema comunale dedicato agli avvisi di emergenza e alla comunicazione tempestiva con i cittadini. La piattaforma sarà illustrata ufficialmente venerdì 30 ottobre, alle ore 9:30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, durante una conferenza stampa organizzata dall’Amministrazione comunale. Il servizio nasce con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione del Comune per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione delle emergenze, affiancando alle attività operative un sistema di comunicazione diretta con la popolazione.

AlertME, venerdì 30 ottobre la presentazione a Palazzo Zanca

Alla conferenza stampa di presentazione di “AlertME – Servizio avvisi di emergenza” interverranno il sindaco di Messina Federico Basile, il vicesindaco Laura Castelli, il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli e il presidente di ATM Chiara Sterrantino. Durante l’incontro saranno illustrate le caratteristiche e le funzionalità della nuova piattaforma, realizzata nell’ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027.Il sistema integra strumenti dedicati alla prevenzione e al monitoraggio delle situazioni di emergenza con funzionalità per la gestione operativa e la diffusione tempestiva delle comunicazioni rivolte ai cittadini.

Come funziona AlertME: avvisi di emergenza e comunicazioni ai cittadini

Il nuovo servizio comunale AlertME è pensato per migliorare la comunicazione tra l’Amministrazione e la popolazione nelle situazioni che richiedono informazioni rapide e puntuali. La piattaforma affianca agli strumenti di gestione delle emergenze un servizio di comunicazione diretta con i cittadini, che potranno registrarsi per ricevere gli avvisi. Le modalità di utilizzo e le funzionalità operative del sistema saranno spiegate nel dettaglio durante la presentazione ufficiale del 30 ottobre.

Campagna informativa sui mezzi ATM per far conoscere AlertME

Accanto alla presentazione della piattaforma, il Comune illustrerà anche una campagna di comunicazione dedicata ad AlertME, promossa a bordo dei mezzi del trasporto pubblico di ATM Messina. L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere il nuovo servizio a un numero sempre maggiore di cittadini, sensibilizzandoli sull’importanza della registrazione alla piattaforma per ricevere gli avvisi di emergenza. Il coinvolgimento dei mezzi ATM consentirà di promuovere il sistema attraverso il trasporto pubblico cittadino, contribuendo alla diffusione delle informazioni sul servizio. Con AlertME, il Comune di Messina punta dunque a rafforzare la gestione delle emergenze e a migliorare la tempestività delle comunicazioni rivolte alla popolazione. Ulteriori dettagli sul funzionamento della piattaforma e sulle modalità di registrazione saranno resi noti durante la conferenza stampa di venerdì 30 ottobre a Palazzo Zanca.