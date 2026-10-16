Messina, altri 16 milioni di euro per rifare le strade: il Piano sale a 22 milioni, ecco tutte le zone interessate

Nuovi investimenti per la riqualificazione delle strade di Messina. L’Amministrazione comunale prosegue il programma di interventi sulla viabilità cittadina con ulteriori 16 milioni di euro, che si aggiungono al primo finanziamento da 6 milioni di euro, i cui lavori sono già stati appaltati. Le risorse complessivamente destinate al Piano Strade raggiungono così i 22 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle infrastrutture urbane, la sicurezza e l’accessibilità in diversi quartieri della città. Il nuovo investimento, finanziato nell’ambito delle risorse FSC 2021-2027, interessa quattro ambiti territoriali e rappresenta un ulteriore passaggio nella programmazione degli interventi di riqualificazione della rete viaria messinese. Con la pubblicazione delle determine prende infatti il via la fase amministrativa finalizzata all’affidamento dei lavori, dopo le attività di progettazione e le verifiche tecniche effettuate dagli uffici comunali.

Basile: “22 milioni di euro per migliorare le strade e la sicurezza dei messinesi”

A illustrare il valore del nuovo finanziamento è il sindaco di Messina, Federico Basile, che sottolinea l’importanza di una programmazione complessiva degli interventi sulla viabilità, evitando di procedere attraverso iniziative isolate. “Stiamo dando concretezza a un programma di investimenti che rappresenta un passaggio importante per la riqualificazione della nostra città. Con questi ulteriori 16 milioni di euro, che si aggiungono ai 6 milioni del primo intervento già appaltato, arriviamo a un investimento complessivo di 22 milioni di euro sulla rete stradale cittadina. Non si tratta di interventi isolati, ma di una programmazione strutturata, costruita attraverso un lavoro di progettazione e di individuazione delle risorse, che oggi si traduce in atti amministrativi concreti”, dichiara il primo cittadino. Il sindaco ribadisce quindi gli obiettivi del programma, che punta a intervenire sulle criticità della rete stradale attraverso una pianificazione degli investimenti. “È questa la direzione che abbiamo scelto: affrontare le criticità con una visione complessiva, trasformando le risorse disponibili in interventi destinati a migliorare la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita dei messinesi”, conclude Basile.

Messina, ecco le quattro aree interessate dal nuovo Piano Strade

Il programma di riqualificazione finanziato con le risorse FSC 2021-2027 interessa quattro aree del territorio urbano di Messina, individuate attraverso precisi confini stradali. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture viarie, della sicurezza e dell’accessibilità.

Area 1 – Zona compresa tra viale Italia, via Cesare Battisti e via Santa Cecilia. Il primo ambito comprende gli spazi dell’abitato racchiusi a nord da tratti di via I Settembre, via della Zecca e via Dina e Clarenza, a ovest da tratti di viale Principe Umberto, viale Italia e via Santa Marta, a sud da tratti di via Santa Cecilia e viale Italia e a est da via Cesare Battisti.

Area 2 – Zona compresa tra via La Farina, via Cesare Battisti e viale Europa. Il secondo ambito interessa gli spazi dell’abitato delimitati a nord da via Luigi Rizzo, a ovest da via Cesare Battisti, a sud da viale Europa e a est da tratti di via Giordano Bruno e via La Farina.

Area 3 – Zona compresa tra viale Giostra, viale Boccetta e via Garibaldi. Il terzo ambito riguarda gli spazi delimitati a nord da tratti di viale Giostra, via San Giovanni di Malta e viale Boccetta, a ovest da viale Principe Umberto, a sud da tratti di via I Settembre e via della Zecca e a est da via Garibaldi.

Area 4 – Zona compresa tra piazza Castronovo, piazza Cairoli e via Vittorio Emanuele II. Il quarto ambito comprende gli spazi dell’abitato racchiusi a nord da piazza Castronovo, a ovest da via Garibaldi, a sud da piazza Cairoli e a est da via Vittorio Emanuele II.

Si tratta dei quattro quadranti individuati dal Piano, all’interno dei quali saranno realizzati gli interventi previsti dal programma di riqualificazione della viabilità cittadina.

Quando inizieranno i lavori? Pubblicate le determine per gli affidamenti

Con la pubblicazione delle determine, il nuovo finanziamento da 16 milioni di euro entra nella fase amministrativa finalizzata all’affidamento degli interventi. Gli uffici comunali hanno già svolto le attività di progettazione e le verifiche tecniche propedeutiche a questo passaggio. È importante distinguere il nuovo stanziamento dal precedente finanziamento da 6 milioni di euro, per il quale i lavori risultano già appaltati. Per gli ulteriori 16 milioni, invece, si procede adesso con gli atti necessari all’affidamento. Non sono state indicate, nelle informazioni diffuse, date precise per l’apertura dei nuovi cantieri o per la conclusione degli interventi. La pubblicazione delle determine rappresenta comunque un passaggio amministrativo nel percorso di attuazione del Piano.