Messina, all’Università un seminario sulla parità di genere

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina ospiterà un seminario dedicato alla parità di genere, organizzato nell’ambito delle attività didattiche del corso di Istituzioni di diritto pubblico. L’iniziativa propone un confronto tra diverse prospettive disciplinari per approfondire il tema dell’uguaglianza di genere, dalle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico alle dinamiche psicologiche e sociali che incidono sulla sua concreta realizzazione.
Ad aprire i lavori sarà il Prof. Alessandro Morelli, Direttore del Dipartimento SCIPOG. Seguiranno gli interventi dei Proff.ri Vittoria Calabrò, Melania Mento, Simona Raffaele, Alberto Randazzo e del Magg. Federico Mucciacciaro.