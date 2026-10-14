Messina, all’Università le lettere di Puccini e i documenti del Maestro Palminteri: mostra speciale

Giovedì 15 ottobre, alle ore 17:30 l’Aula Magna del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, ospiterà il primo dei due appuntamenti nell’ambito dell’Iniziativa promossa dallo SBA (Sistema Bibliotecario d’Ateneo) e dal DICAM. L’incontro, aperto a tutti, ha l’obiettivo di far scoprire le collezioni librarie e documentarie custodite dall’Ateneo di Messina. Il primo appuntamento, intitolato “Note di scena: le carte del Maestro Palminteri tra lettere di Puccini e figurini d’opera”, consentirà di scoprire l’esito del recente dono di alcune carte appartenute al Maestro Antonino Palminteri e apprezzarne il valore. Peculiarità dell’iniziativa risiede nella sua seconda parte, quando il pubblico presente avrà l’esclusiva opportunità di vedere da vicino i documenti originali.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali di Giuseppe Ucciardello (Direttore del DICAM) e di Nunzio Femminò (responsabile SBA). E a seguire gli interventi di Giuseppe Giordano (DICAM), Giovanni Messina (DICAM), Orazio Giubrone (SBA) e di Alba Crea (Filarmonica Laudamo). A coordinare e moderare la tavola rotonda sarà Monica Bocchetta, Delegata della Rettrice per le Biblioteche d’Ateneo.