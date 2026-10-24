Messina, allarme sicurezza a Camaro: “con le piogge centinaia di residenti restano intrappolati

Centinaia di residenti rischiano di rimanere isolati nelle proprie abitazioni ogni volta che si verificano piogge intense, con le uniche strade di accesso che si trasformano in corsi d’acqua e fango, impedendo anche il passaggio dei mezzi di soccorso. È l’allarme lanciato dal consigliere della Terza Municipalità di Messina, Nunzio Signorino, che ha presentato una formale richiesta di chiarimenti e interventi urgenti per affrontare le criticità della viabilità e della sicurezza idrogeologica nel territorio di Camaro. La segnalazione riguarda in particolare l’asta fluviale del Torrente Camaro e i torrenti afferenti Pozzi, Firri, Verginelli e Spadafora, dove, secondo quanto denunciato, la mancanza di percorsi alternativi e vie di fuga espone i cittadini a situazioni di potenziale pericolo durante gli eventi meteorologici più intensi. Il consigliere chiede alle istituzioni competenti di intervenire prima che si verifichi una nuova emergenza, sottolineando come la tutela dell’incolumità pubblica non possa essere rimandata. La questione interessa anche numerose abitazioni regolarizzate da anni, i cui residenti continuano a dover affrontare difficoltà di accesso e uscita dalle proprie case in occasione delle precipitazioni più abbondanti.

Camaro, strade trasformate in fiumi durante i temporali: l’allarme per residenti e soccorsi

Il problema principale evidenziato da Signorino riguarda le condizioni della viabilità lungo i torrenti e l’assenza di percorsi alternativi che possano garantire collegamenti sicuri durante le emergenze meteorologiche. Secondo il consigliere, quando le precipitazioni diventano particolarmente intense, le strade che rappresentano l’unico accesso a diverse abitazioni vengono invase dall’acqua e dal fango, rendendo difficoltoso o impossibile il transito. Una situazione che, oltre a limitare la libertà di movimento dei cittadini, può compromettere la tempestività degli interventi di emergenza. La preoccupazione riguarda infatti anche la possibilità che ambulanze del 118 e mezzi dei Vigili del Fuoco non riescano a raggiungere le abitazioni in caso di necessità. Il rischio di isolamento assume quindi una dimensione che va oltre i disagi alla circolazione, coinvolgendo direttamente la sicurezza delle persone e la capacità del sistema di soccorso di operare efficacemente nelle zone interessate. Per Signorino è necessario affrontare queste criticità attraverso una pianificazione preventiva, senza attendere che un nuovo episodio di maltempo renda ancora più evidenti le difficoltà segnalate.

“Ogni volta che si verificano piogge intense, centinaia di residenti – molti dei quali vivono in abitazioni regolarizzate da anni – restano letteralmente prigionieri nelle proprie case, con strade uniche d’accesso trasformate in fiumi d’acqua e fango,” dichiara il consigliere Signorino. “Questo impedisce non solo il transito dei cittadini, ma anche il passaggio dei mezzi di soccorso del 118 e dei Vigili del Fuoco.”

Torrenti Camaro, Pozzi, Firri, Verginelli e Spadafora: chiesti chiarimenti sul rischio idrogeologico

La richiesta istituzionale riguarda un’area articolata del territorio messinese, comprendente il Torrente Camaro e i corsi d’acqua afferenti Pozzi, Firri, Verginelli e Spadafora. Signorino intende conoscere nel dettaglio quali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano già stati realizzati e quali risultino eventualmente programmati per mettere in sicurezza queste zone. Si tratta di una richiesta finalizzata a ottenere un quadro preciso delle attività svolte e delle iniziative previste dalle amministrazioni competenti, soprattutto in relazione alla vulnerabilità della viabilità durante le precipitazioni intense. Il consigliere richiama la necessità di considerare congiuntamente la gestione dei torrenti, le condizioni delle strade e la tutela delle abitazioni che si trovano nelle aree interessate. L’obiettivo è individuare le soluzioni necessarie a ridurre il rischio di isolamento dei residenti e a garantire collegamenti utilizzabili anche nelle situazioni di maggiore criticità. La questione della sicurezza idrogeologica viene così posta al centro di una richiesta di intervento che coinvolge diversi livelli istituzionali, ciascuno per le proprie competenze.

Vie di fuga e percorsi alternativi: le richieste alla Protezione Civile

Uno degli aspetti più rilevanti dell’iniziativa riguarda la mancanza di vie di fuga e la necessità di verificare l’esistenza di percorsi alternativi ufficialmente individuati per la popolazione. Signorino chiede di sapere se siano state previste e inserite nel Piano di Protezione Civile soluzioni che consentano ai residenti di raggiungere luoghi sicuri durante le emergenze, evitando di rimanere bloccati nelle abitazioni a causa dell’impraticabilità delle strade. La disponibilità di collegamenti alternativi rappresenta infatti un elemento centrale nella gestione delle situazioni di rischio segnalate dal consigliere, soprattutto dove la viabilità ordinaria si sviluppa lungo i torrenti ed è soggetta alle conseguenze delle piogge intense. Accanto alla pianificazione delle vie di fuga viene richiesta anche una verifica sulla presenza di progetti esecutivi e specifiche linee di finanziamento destinati a risolvere definitivamente l’isolamento dei cittadini. L’istanza non si limita quindi a sollecitare interventi temporanei, ma punta a conoscere quali strumenti progettuali ed economici siano disponibili per affrontare il problema in maniera strutturale e duratura.

Nel dettaglio, attraverso la richiesta formale, il consigliere chiede alle istituzioni di chiarire quali opere di mitigazione del rischio idrogeologico siano state completate o programmate per i cinque torrenti interessati, se il Piano di Protezione Civile preveda vie di fuga e percorsi alternativi ufficiali e se esistano progetti esecutivi accompagnati da finanziamenti specifici per superare le condizioni di isolamento dei residenti. Tre questioni strettamente collegate, che riguardano la prevenzione, la gestione delle emergenze e la realizzazione di interventi capaci di garantire maggiore sicurezza al territorio. L’iniziativa nasce dalla necessità di ottenere risposte ufficiali su criticità che, secondo Signorino, si ripresentano in occasione delle piogge più intense e che richiedono una programmazione adeguata prima del verificarsi di nuovi eventi meteorologici avversi.

La richiesta al sindaco, alla Regione e alla Prefettura: “I cittadini hanno diritto di vivere in sicurezza”

La formale istanza è stata indirizzata al sindaco di Messina, al Dipartimento di Protezione Civile, all’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, alla Prefettura e al dirigente generale della Protezione Civile Regionale, ingegnere Salvatore Cocina. Il coinvolgimento di più istituzioni risponde alla necessità di affrontare una problematica che interessa contemporaneamente la sicurezza idrogeologica, la viabilità e la pianificazione delle emergenze. Il consigliere della Terza Municipalità sollecita un confronto sulle misure già adottate e su quelle ancora necessarie per tutelare la popolazione di Camaro e delle aree limitrofe, chiedendo che la questione venga affrontata prima del verificarsi di un nuovo episodio di maltempo. Al centro della richiesta rimane il diritto dei cittadini a vivere in condizioni di sicurezza, senza dover temere che ogni temporale possa compromettere i collegamenti con il resto della città e impedire l’arrivo dei soccorsi. “Il nostro compito istituzionale è prevenire i rischi e tutelare le persone. I cittadini di Camaro hanno il diritto di vivere in sicurezza e di non tremare a ogni temporale,” conclude Signorino.

La segnalazione riporta così l’attenzione su una delle criticità che interessano la sicurezza del territorio messinese durante gli eventi meteorologici più intensi. La richiesta di Nunzio Signorino punta a ottenere risposte concrete sulle opere di mitigazione del rischio, sull’individuazione delle vie di fuga e sulla disponibilità di progetti e finanziamenti per migliorare la viabilità lungo il Torrente Camaro e i corsi d’acqua afferenti. L’obiettivo dichiarato è evitare che centinaia di cittadini continuino a trovarsi in condizioni di isolamento ogni volta che le precipitazioni rendono impraticabili le strade di accesso alle abitazioni. Saranno adesso le istituzioni destinatarie dell’istanza a dover chiarire lo stato degli interventi e le eventuali soluzioni previste, in un territorio nel quale la prevenzione del rischio idrogeologico e la possibilità di garantire l’accesso ai mezzi di emergenza rappresentano questioni fondamentali per la tutela dell’incolumità pubblica.