Messina, al via le iscrizioni al Registro delle associazioni della Terza Municipalità: come presentare domanda

La Terza Municipalità del Comune di Messina apre le iscrizioni al Registro delle associazioni, uno strumento pensato per valorizzare il pluralismo associativo e promuovere nuove forme di confronto e collaborazione con le realtà impegnate a beneficio della comunità. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° novembre 2026 e saranno rivolte alle associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite da almeno un anno alla data di presentazione dell’istanza. Non potranno invece iscriversi le associazioni di categoria, quelle partitiche e quelle sindacali. Il Registro comprenderà diverse sezioni tematiche, dedicate a cultura, sport, tempo libero, attività ricreative, assistenza, istruzione, tutela ambientale, volontariato sociale e sanitario, tradizioni popolari e Terzo settore, con l’obiettivo di rappresentare le diverse realtà associative attive sul territorio.

Come presentare la domanda di iscrizione

Per richiedere l’iscrizione sarà necessario utilizzare l’apposito modulo, allegando una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, lo statuto e l’atto costitutivo registrato dell’associazione. Dovrà inoltre essere presentata una relazione contenente le attività svolte nell’anno precedente e i programmi previsti per l’anno in corso e per quello successivo. Le associazioni interessate potranno trasmettere la documentazione attraverso tre modalità: via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it, tramite e-mail ordinaria a circoscrizione03@comune.messina.it oppure mediante consegna diretta alla segreteria della Terza Municipalità. Gli uffici si trovano presso il plesso scolastico La Pira 2, a Camaro San Paolo, in via Suor Maria Francesca Giannetto n. 29. L’apertura del Registro punta così a favorire il coinvolgimento delle associazioni nella vita della Municipalità, rafforzando il dialogo e la collaborazione tra le diverse realtà che operano sul territorio.