Messina, al via la Rottamazione Quinques: cancellati sanzioni e interessi su IMU, TARI e multe, ecco come aderire

Al via a Messina la Rottamazione Quinques, la misura che consente a cittadini e imprese di regolarizzare le proprie pendenze relative ad alcune entrate comunali attraverso una procedura di definizione agevolata dei debiti. A partire da oggi, venerdì 16 ottobre 2026, è possibile presentare domanda per beneficiare dell’abbattimento totale delle sanzioni e degli interessi di mora, versando la quota capitale dovuta. La misura è stata approvata dal Consiglio comunale di Messina con la deliberazione n. 112 del 23 luglio 2026 e riguarda le pendenze rientranti nell’ambito della definizione agevolata, affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Rottamazione Quinques a Messina: quali debiti si possono regolarizzare

La definizione agevolata interessa diverse tipologie di entrate comunali. In particolare, possono rientrare nella procedura le pendenze relative all’IMU, l’Imposta Municipale Propria, alla TARI, la tassa sui rifiuti, e alla TASI, il tributo sui servizi indivisibili. La misura comprende inoltre il Canone Unico Patrimoniale, relativo all’occupazione di suolo pubblico e alla pubblicità, e le multe stradali derivanti da violazioni del Codice della Strada. La possibilità di aderire riguarda i debiti che rientrano nell’ambito della definizione agevolata prevista dal provvedimento comunale e che sono stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Cancellazione di sanzioni e interessi: cosa prevede la misura

Il principale beneficio previsto dalla Rottamazione Quinques del Comune di Messina consiste nell’abbattimento totale delle sanzioni e degli interessi di mora sui debiti ammessi alla procedura. Cittadini e imprese che aderiscono alla definizione agevolata possono quindi regolarizzare le posizioni debitorie interessate dalla misura versando la quota capitale dovuta, senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora oggetto dell’agevolazione.

Come presentare domanda per la Rottamazione Quinques a Messina

L’adesione alla definizione agevolata avviene attraverso un’apposita istanza, da presentare utilizzando l’applicativo online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disponibile sul sito istituzionale dell’ente. La procedura è rivolta ai cittadini e alle imprese del Comune di Messina che intendono regolarizzare le pendenze ammesse alla definizione agevolata. Con l’avvio delle adesioni dal 16 ottobre 2026, diventa quindi possibile accedere alla misura approvata dal Consiglio comunale, che punta a consentire la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative alle entrate comunali interessate, attraverso l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora prevista dal provvedimento.

Rottamazione Quinques, le scadenze e i pagamenti

Per aderire alla Rottamazione Quinques a Messina c’è tempo fino al 15 dicembre 2026. La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La procedura riguarda i carichi comunali affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Entro il 28 febbraio 2027, l’Agenzia comunicherà ai contribuenti gli importi complessivamente dovuti e le relative scadenze. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure attraverso un piano fino a 54 rate bimestrali, con applicazione degli interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute può comportare, nei casi previsti dalla normativa, la perdita dei benefici della definizione agevolata.