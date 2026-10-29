Messina, al via la demolizione degli ex Silos: strade chiuse e modifiche alla viabilità

Le modifiche alla circolazione sono necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di demolizione, che prenderanno il via dal silos numero 1, prospiciente via Magazzini Generali. Per tutta la durata degli interventi sarà istituito il divieto di transito veicolare in via Magazzini Generali e in via G. Natoli, nel tratto compreso tra via Magazzini Generali e via I Settembre. Nelle stesse aree scatterà anche il divieto di sosta su entrambi i lati delle carreggiate, con rimozione coatta, valido 24 ore su 24. Nonostante le restrizioni alla circolazione dei veicoli, sarà garantita in condizioni di sicurezza la possibilità di utilizzare gli accessi pedonali laterali presenti nell’area interessata dal cantiere.

Parcheggio Cavallotti, cambia la circolazione: nuovo accesso da via I Settembre

Le modifiche riguarderanno anche il piano terra del parcheggio multipiano Cavallotti, dove sarà riorganizzata temporaneamente la circolazione per consentire l’accesso alla struttura e l’utilizzo del piano terra da parte degli autobus. Sulla carreggiata lato nord sarà istituito un senso unico di marcia in direzione ovest-est, da via I Settembre verso via Magazzini Generali. Il nuovo ingresso al parcheggio sarà raggiungibile da via I Settembre, all’altezza dell’intersezione con via P. Savoca. Per indirizzare gli automobilisti verso il nuovo percorso saranno installati appositi segnali stradali in via I Settembre, nei pressi di piazza F. Cavallotti, e in corrispondenza del nuovo accesso al parcheggio.

Interventi temporanei all’interno del parcheggio e ripristino al termine dei lavori

Per adeguare la viabilità interna alla nuova organizzazione del traffico, sarà necessaria anche la rimozione temporanea dell’isola rialzata situata davanti alla rampa di accesso ai piani superiori e di una parte dello spartitraffico rialzato che separa le carreggiate al piano terra. Le strutture rimosse saranno ripristinate al termine degli interventi. La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori provvederà inoltre alla delimitazione dell’area di cantiere e all’installazione della segnaletica stradale, dei dispositivi di protezione e degli elementi luminosi previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni resteranno in vigore fino al 23 novembre 2026, per consentire lo svolgimento delle operazioni di demolizione degli ex Silos nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana previsto nell’area.