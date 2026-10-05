Messina, al via i lavori di messa in sicurezza della S.P.A. Allume-Buticari: strada chiusa per due settimane

Messina, al via i lavori di messa in sicurezza della S.P.A. Allume-Buticari: intervento nel tratto compreso tra il km 1+800 e il km 1+900, tra Roccalumera e Nizza di Sicilia

S.P.A. Allume-Buticari

Scatta da domani, 6 ottobre, la chiusura al transito di un tratto della strada provinciale agricola Allume-Buticari, interessato da un intervento di messa in sicurezza. Il provvedimento riguarda il segmento compreso tra il km 1+800 e il km 1+900, ricadente nei territori di Roccalumera e Nizza di Sicilia, e si protrarrà fino al 23 ottobre 2026. La disposizione della Città Metropolitana di Messina è stata emanata nell’ambito degli interventi urgenti programmati per la sistemazione e la messa in sicurezza di diversi tratti della viabilità provinciale agricola.

L’intervento interessa un tratto di circa 100 metri della strada Allume-Buticari e rende necessaria la sospensione temporanea della circolazione per consentire lo svolgimento delle opere in condizioni di sicurezza e tutelare l’incolumità degli utenti e degli operatori impegnati nei lavori. Per tutta la durata della chiusura, il collegamento sarà garantito attraverso il percorso alternativo della strada provinciale agricola Fiumedinisi-Buticari e viceversa.

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