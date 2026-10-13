Messina, al Monte di Pietà quattro giorni dedicati all’architettura sostenibile, all’intelligenza artificiale e all’ecologia

Quattro giornate dedicate all’architettura sostenibile, all’innovazione, all’intelligenza artificiale e alla tutela dell’ambiente. Da martedì 13 a venerdì 16 ottobre 2026, il Monte di Pietà di Messina ospita un ciclo di incontri e approfondimenti che mette al centro il rapporto tra progettazione architettonica, sostenibilità ambientale, nuove tecnologie ed economia circolare. L’iniziativa si inserisce nel programma di ExpoArte dei Due Mari, manifestazione che coinvolge Messina e Reggio Calabria, con appuntamenti nelle due città dello Stretto. Gli incontri sono a cura della Fondazione Architetti nel Mediterraneo e dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura ETS, con un calendario di attività che affronta le nuove sfide della progettazione e della trasformazione degli spazi urbani. Gli appuntamenti si svolgono ogni giorno dalle 17:30 alle 20:00, con quattro temi differenti che spaziano dalla sicurezza degli edifici all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, fino alla valorizzazione del verde urbano e alla ricerca nel campo dell’architettura.

Martedì 13 ottobre: progettazione sostenibile, economia circolare e sicurezza

Il primo incontro, in programma martedì 13 ottobre, è dedicato al tema “Esperienze e processi di progettazione sostenibile: processi strategici che integrano l’ecologia, l’economia circolare e la sicurezza in ogni fase del ciclo di vita di un prodotto o di un edificio”. Al centro dell’approfondimento ci sarà il rapporto tra sostenibilità e progettazione, con particolare attenzione all’integrazione dei principi ecologici e dell’economia circolare nelle diverse fasi di vita di edifici e prodotti. Un tema che pone l’attenzione sulla necessità di considerare gli aspetti ambientali e la sicurezza fin dalle prime fasi della progettazione, senza limitarli alla realizzazione finale delle opere.

Mercoledì 14 ottobre: l’intelligenza artificiale incontra la sostenibilità

La seconda giornata, mercoledì 14 ottobre, affronterà uno dei temi più attuali nel panorama dell’innovazione tecnologica: il rapporto tra intelligenza artificiale e sostenibilità. L’incontro avrà come titolo “AI Act e sostenibilità: quando l’intelligenza artificiale incontra l’ESG”. Il programma mette quindi in relazione la regolamentazione dell’intelligenza artificiale con i principi ESG, che riguardano gli aspetti ambientali, sociali e di governance. L’appuntamento offrirà un’occasione di approfondimento sul collegamento tra nuove tecnologie, responsabilità ambientale e criteri di sostenibilità.

Giovedì 15 ottobre: verde urbano, paesaggio e ambiente

Il terzo appuntamento, previsto per giovedì 15 ottobre, sarà realizzato in collaborazione con il Forum per Messina e sarà dedicato al tema “Verde Urbano: tra paesaggio e ambiente”. L’incontro porterà l’attenzione sul ruolo degli spazi verdi all’interno delle città e sul rapporto tra paesaggio, ambiente e organizzazione degli spazi urbani. Il verde urbano rappresenta infatti uno degli elementi centrali della progettazione sostenibile, sia per la qualità degli spazi pubblici sia per il rapporto tra le città e il loro contesto ambientale.

Venerdì 16 ottobre: l’architettura di Antonio Galeano tra innovazione e ricerca

La quarta e ultima giornata, in programma venerdì 16 ottobre, sarà dedicata al tema “La Materia dell’invenzione – innovazione e ricerca brevettuale nell’architettura di Antonio Galeano”. L’appuntamento si concentrerà sul rapporto tra architettura, innovazione e ricerca brevettuale attraverso l’esperienza progettuale di Antonio Galeano. Si concluderà così il ciclo di incontri ospitato al Monte di Pietà, dopo quattro giornate dedicate alle differenti dimensioni della progettazione contemporanea.

Una mostra dedicata all’ecologia e alla progettazione ESG

Accanto agli incontri sarà allestita anche una mostra a cura della Fondazione Architetti nel Mediterraneo e dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura ETS, dal titolo “Ecologia nel progetto ESG: Sustaining Assembly, pratiche di architettura per una conversione ecologica dal basso”. L’esposizione approfondisce il rapporto tra architettura ed ecologia, ponendo al centro le pratiche progettuali orientate alla sostenibilità e alla conversione ecologica. La mostra affianca così il programma di incontri, ampliando il confronto sulle modalità attraverso cui l’architettura può contribuire a una maggiore attenzione alle questioni ambientali.