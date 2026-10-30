Messina, “AiutiAMO il Ghana”: presentata a Palazzo Zanca la nuova campagna umanitaria

La solidarietà supera i confini geografici e si traduce in gesti concreti capaci di migliorare la vita delle persone più vulnerabili. È questo il messaggio al centro della conferenza stampa di presentazione della campagna umanitaria “AiutiAMO il GHANA”, promossa da Cittadinanzattiva – Assemblea Territoriale An.Tu.Do. Giostra/Messina, coordinata da Giuseppe Previti, svoltasi oggi, venerdì 30 ottobre, a Palazzo Zanca.

All’incontro ha partecipato l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, che ha portato i saluti del sindaco Federico Basile, sottolineando il valore di iniziative che mettono al centro la persona e richiamano ciascuno alla responsabilità di non restare indifferente di fronte alla sofferenza e alle disuguaglianze. L’assessora ha evidenziato, inoltre, l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, affinché la solidarietà possa tradursi in un sostegno concreto alle comunità che vivono condizioni di maggiore fragilità.

A moderare la conferenza è stata l’avv. Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali, che ha guidato il confronto tra rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo associativo e volontari, richiamando il valore della cooperazione e della tutela dei diritti fondamentali. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le finalità della campagna, che quest’anno rivolge la propria attenzione al Ghana, Paese dell’Africa occidentale dove persistono condizioni di povertà e fragilità sociale, con particolare riferimento alle comunità rurali e alle fasce più vulnerabili della popolazione. Il progetto prevede la raccolta di occhiali da vista e da sole usati, telefoni cellulari, tablet e computer portatili.

Attraverso il recupero, la sistemazione e il riutilizzo, questi strumenti potranno essere destinati alle comunità beneficiarie, contribuendo a favorire l’accesso alla comunicazione, all’informazione e a nuove opportunità di inclusione. L’iniziativa rappresenta la quarta edizione di un percorso di solidarietà internazionale già rivolto alle popolazioni di Madagascar, Burundi e Uganda, confermando la continuità dell’impegno di Cittadinanzattiva e la capacità del territorio messinese di mobilitarsi a sostegno delle comunità più bisognose.

Sono venticinque gli organismi aderenti alla campagna, espressione di una rete che coinvolge associazioni di volontariato, organizzazioni civiche, realtà ecclesiali e istituzioni. Un contributo significativo arriva da Nuova Ottica, che provvederà gratuitamente alla graduazione degli occhiali da vista raccolti, e dalla ditta MD Service, che curerà la preparazione dei dispositivi elettronici destinati alla donazione.

Particolarmente significativa la testimonianza di Antonio Bevilacqua, mediatore interculturale da anni impegnato direttamente in Ghana, che ha illustrato le difficili condizioni di vita di numerose comunità locali. Nel suo racconto sono emerse le difficoltà quotidiane delle famiglie, l’accesso all’istruzione e ai servizi sanitari, spesso condizionato dalla disponibilità di risorse economiche. Tra gli esempi richiamati, il costo annuale di circa 70 euro per la frequenza della scuola pubblica, una somma che per molte famiglie rappresenta un ostacolo, e le difficoltà di accesso alle cure ospedaliere, che prevedono il pagamento delle prestazioni.

Il coordinatore Giuseppe Previti ha ricordato il percorso avviato con le precedenti campagne umanitarie, sottolineando come questa quarta edizione intenda coinvolgere ancora una volta la cittadinanza in un gesto di generosità e vicinanza verso la popolazione del Ghana. Ha quindi rivolto un ringraziamento alle venticinque associazioni e a tutti coloro che hanno aderito, contribuendo alla realizzazione e alla diffusione dell’iniziativa. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Rosario Ceraolo del CESV, Francesco Parisi di Legambiente dei Peloritani ed Enzo Cambria di ANOLF CISL, insieme ai rappresentanti delle numerose realtà associative coinvolte.

La campagna di raccolta proseguirà fino al 31 dicembre 2026. I cittadini potranno contribuire donando occhiali e dispositivi elettronici ancora utilizzabili, offrendo loro una seconda vita e trasformandoli in strumenti di concreta utilità per le comunità destinatarie. “AiutiAMO il GHANA” si propone così come un’esperienza di solidarietà partecipata, nella quale il volontariato diventa occasione di incontro tra comunità diverse e strumento per promuovere una cultura dell’inclusione, della cooperazione e del rispetto dei diritti fondamentali. Un messaggio che richiama anche il pensiero di Mahatma Gandhi scelto per accompagnare la campagna: nessun uomo è inutile quando contribuisce ad alleviare il peso degli altri.