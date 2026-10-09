Messina aderisce alla Giornata Mondiale sulla sindrome PANS PANDAS

Messina aderisce alla Giornata Mondiale dedicata alle sindromi PANS e PANDAS. L’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta dell’associazione PANS PANDAS Italia APS di illuminare di verde Palazzo Zanca nella serata di oggi, venerdì 9 ottobre, per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su queste patologie e sulle difficoltà che coinvolgono i bambini e le loro famiglie. “Illuminare Palazzo Zanca di verde – dichiara il sindaco Federico Basile – è un gesto simbolico ma significativo, con cui Messina vuole stare accanto ai bambini e ai ragazzi che convivono con queste patologie e alle loro famiglie, troppo spesso lasciate sole di fronte a condizioni poco conosciute. Accendere i riflettori su queste sindromi significa contribuire a farle conoscere, a favorire diagnosi tempestive e a rafforzare una rete di attenzione e sostegno. La nostra città risponde con sensibilità e vicinanza”.

La PANS (Sindrome neuropsichiatrica pediatrica ad esordio acuto) e la PANDAS (Disturbo neuropsichiatrico autoimmune pediatrico associato a infezioni da streptococco) sono condizioni che possono incidere profondamente sulla vita dei bambini e dei ragazzi che ne sono affetti, così come su quella delle loro famiglie e delle persone che li accompagnano quotidianamente. La scarsa conoscenza di queste sindromi rende fondamentale promuovere informazione, consapevolezza e attenzione ai segnali che possono richiedere un approfondimento clinico. “Nelle pieghe di una legge, il tempo di un bambino non può aspettare. Oltre la burocrazia, il diritto alla diagnosi” è il motto della campagna 2026, che si affianca ai messaggi “Stacca l’etichetta – Riconoscimi” e “Se la ri-conosci la curi”. Un appello a guardare oltre i comportamenti visibili, per riconoscere le possibili difficoltà di salute che possono celarsi dietro di essi, promuovendo ascolto, consapevolezza e percorsi diagnostici tempestivi. L’obiettivo è superare pregiudizi e semplificazioni, ricordando che dietro ogni bambino c’è una storia da comprendere e che ogni sospetto merita attenzione, senza trasformarsi automaticamente in una diagnosi.