Messina, addio alla storica griglia di Piazza Cairoli: da lunedì partono i lavori, l’annuncio di Basile

Messina si prepara a dire addio alla griglia di Piazza Cairoli, una struttura che negli anni ha fatto discutere i cittadini, dividendo opinioni e suscitando reazioni contrastanti. Ad annunciare l’imminente trasformazione di uno dei luoghi più centrali e frequentati della città è il sindaco Federico Basile, che ha comunicato l’avvio delle attività di cantierizzazione nell’ambito del progetto di riqualificazione della tranvia. “Amata, contestata, discussa. La griglia di Piazza Cairoli non ha mai lasciato indifferenti i messinesi. Ora si prepara a dire addio alla città”, ha dichiarato il primo cittadino, annunciando una nuova fase di lavori destinata a modificare l’aspetto dell’area.

Messina, da lunedì 26 ottobre il cantiere a Piazza Cairoli

Le attività di cantierizzazione prenderanno il via lunedì 26 ottobre e interesseranno l’area di Piazza Cairoli, nell’ambito degli interventi previsti per la riqualificazione della tranvia cittadina. Si tratta di un passaggio significativo per uno degli spazi più frequentati del centro di Messina, punto di riferimento della vita quotidiana cittadina. “Da lunedì partiranno le attività di cantierizzazione dell’area, nell’ambito del progetto di riqualificazione della tranvia”, ha spiegato Basile.

La griglia di Piazza Cairoli verso l’addio: “uno spazio più moderno e accogliente”

La griglia di Piazza Cairoli, al centro di discussioni e opinioni differenti tra i cittadini, si prepara dunque a lasciare spazio alla nuova configurazione dell’area. Secondo quanto annunciato dall’Amministrazione comunale, l’obiettivo è rendere questo importante spazio cittadino più moderno, funzionale e accogliente, attraverso gli interventi collegati alla riqualificazione della tranvia. “Un intervento che cambierà il volto di uno dei luoghi più centrali e frequentati della città, con l’obiettivo di restituire a Messina uno spazio più moderno, funzionale e accogliente”, ha sottolineato il sindaco.

Basile ai messinesi: “i cantieri comportano disagi, chiediamo pazienza”

Il primo cittadino ha rivolto anche un messaggio ai cittadini e agli operatori che quotidianamente frequentano Piazza Cairoli, riconoscendo che l’apertura del cantiere potrà comportare difficoltà durante lo svolgimento dei lavori. “Sappiamo che ogni cantiere comporta inevitabili disagi, soprattutto in un’area così importante per la vita quotidiana dei messinesi. Per questo chiediamo a tutti un po’ di pazienza e collaborazione”, ha dichiarato Basile. L’avvio della cantierizzazione rappresenta quindi una nuova tappa nel progetto di riqualificazione, accompagnata dall’invito dell’Amministrazione alla comprensione per i possibili disagi legati agli interventi. “Stiamo lavorando per una città che guarda avanti, senza dimenticare la propria storia”, ha concluso il sindaco di Messina.