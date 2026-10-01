Messina accelera sull’I-Hub: confronto con il modello NOI Techpark di Bolzano

Primo passo istituzionale verso una possibile collaborazione tra Messina e Bolzano sui temi dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo territoriale. Nella città altoatesina si è svolto infatti un primo incontro finalizzato ad avviare un dialogo tra il NOI Techpark di Bolzano e il nascente I-Hub di Messina, con l’obiettivo di mettere in relazione due ecosistemi territoriali differenti ma accomunati dalla volontà di investire sulla capacità di innovare e di creare nuove opportunità di crescita. Il confronto rappresenta un passaggio iniziale, ma significativo, nel percorso di costruzione di eventuali future sinergie tra la Città di Messina e le istituzioni dell’Alto Adige. Al centro dell’iniziativa c’è soprattutto la possibilità di favorire uno scambio di buone pratiche tra una realtà già consolidata, il NOI Techpark, e il progetto messinese dell’I-Hub, ancora in fase di costruzione e sviluppo.

Messina e Bolzano avviano un dialogo sull’innovazione

La giornata istituzionale a Bolzano ha rappresentato il primo momento formale di confronto sui temi dell’innovazione, dello sviluppo territoriale e della cooperazione tra le due realtà. Nel corso della mattinata si sono svolti incontri con il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e successivamente in Municipio con il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati e con la giunta comunale. Agli appuntamenti ha preso parte anche il vicesindaco Laura Castelli. Il senso dell’iniziativa è quello di aprire un canale di confronto istituzionale stabile, partendo dall’esperienza maturata in Alto Adige nel settore dell’innovazione e mettendola in relazione con il percorso che Messina sta avviando attraverso la nascita dell’I-Hub.

NOI Techpark e I-Hub Messina, il possibile asse per ricerca e sviluppo

Il punto centrale del confronto è stato proprio il rapporto tra il NOI Techpark di Bolzano e il nascente I-Hub di Messina. Il NOI Techpark può contare su un’esperienza ormai decennale nel campo della ricerca e dell’innovazione, e proprio per questo rappresenta una realtà con cui Messina intende avviare un confronto utile a comprendere modelli organizzativi, metodi di lavoro e strategie di sviluppo già sperimentate. L’obiettivo, in questa prima fase, non è quello di definire accordi già strutturati, ma di costruire un terreno comune sul quale poter successivamente sviluppare iniziative progettuali condivise. Il possibile valore aggiunto sta soprattutto nella capacità di mettere a sistema competenze, esperienze e visioni differenti, creando occasioni di crescita reciproca.

Lo scambio di buone pratiche tra Alto Adige e Messina

Uno dei temi principali emersi nel corso degli incontri riguarda lo scambio di buone pratiche. Da una parte c’è il NOI Techpark, che nel corso degli anni ha consolidato una propria esperienza nel rapporto tra ricerca, innovazione e sviluppo territoriale. Dall’altra c’è l’I-Hub di Messina, una realtà in fase nascente che punta a diventare uno dei punti di riferimento per l’innovazione nella città dello Stretto. Proprio questa differenza di maturità tra i due progetti può rappresentare un elemento di interesse, perché consente a Messina di guardare a un modello già operativo e, nello stesso tempo, permette di costruire un confronto non soltanto teorico ma basato su esperienze concrete. Il dialogo tra i due territori può quindi diventare un’occasione per comprendere quali strumenti, modelli e soluzioni possano essere adattati alle specificità locali, mantenendo al centro le esigenze dei rispettivi sistemi economici e istituzionali.

Innovazione e sviluppo territoriale al centro del confronto

Il tema dell’innovazione è stato inserito in un quadro più ampio che riguarda lo sviluppo territoriale. Il confronto tra Messina e Bolzano non riguarda soltanto gli aspetti tecnologici, ma punta a ragionare sul modo in cui ricerca e innovazione possano diventare strumenti capaci di generare ricadute concrete sul territorio. Il nascente I-Hub di Messina si inserisce proprio in questa prospettiva, come progetto che può contribuire a costruire un ecosistema nel quale istituzioni, ricerca e sviluppo possano dialogare in maniera più strutturata. L’esperienza di Bolzano viene così considerata un possibile riferimento da osservare e approfondire, soprattutto per comprendere quali modelli di cooperazione possano essere utili in un contesto territoriale differente come quello messinese.