Messina, a Palazzo Zanca un incontro dedicato all’autonomia abitativa e all’inclusione sociale

La casa come punto di partenza per costruire percorsi di autonomia, inclusione sociale e nuove opportunità, contrastando le situazioni di vulnerabilità. È questo il tema al centro dell’incontro dedicato a BECOME – Progetto ME 4.4.11.1.a, finanziato nell’ambito del PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-2027, in programma domani, martedì 13 ottobre 2026, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina. All’iniziativa prenderanno parte il sindaco Federico Basile, e l’assessore alle Politiche sociali e della casa, Alessandra Calafiore. Dopo la proiezione di un video introduttivo, l’incontro proseguirà con un momento dedicato alla scelta di investire nell’abitare quale strumento di inclusione sociale, autonomia e contrasto alla vulnerabilità. A illustrare la dimensione amministrativa del progetto sarà Giuseppa Zangla, Responsabile unico del progetto (RUP), che presenterà i principali dati, le attività realizzate e i risultati raggiunti.

Spazio quindi alla Rete BECOME, con le testimonianze di un locatore, di un beneficiario e di un’assistente sociale. Le esperienze offriranno l’occasione per evidenziare il valore della collaborazione tra istituzioni, servizi, proprietari di immobili e beneficiari nella costruzione di concreti percorsi di autonomia abitativa. L’incontro sarà inoltre dedicato alle prospettive future del progetto, con l’obiettivo di consolidare la rete territoriale e rafforzare le azioni a sostegno dell’inclusione abitativa.

La mattinata si concluderà con un momento simbolico di riconoscimento ai protagonisti di BECOME: saranno consegnate pergamene ai proprietari e ai locatori che hanno aderito al progetto, contribuendo alla realizzazione dei percorsi di autonomia abitativa, e portachiavi ai beneficiari, come segno del percorso intrapreso e del valore della casa quale luogo di autonomia, inclusione e nuova progettualità.