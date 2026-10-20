Messina, a Palazzo Zanca la presentazione della 16ª edizione di “Profumi d’Autunno”

Domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, sarà presentata la XVI edizione di “Profumi d’Autunno”, la manifestazione che si svolgerà ad Altolia il 24 e 25 ottobre 2026. All’incontro con la stampa saranno presenti il sindaco Federico Basile e l’assessora alle Politiche agroalimentari Liana Cannata. Interverrà il presidente dell’associazione “M. Trimarchi”, Augusto Arrotta. Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il programma della manifestazione, che propone un percorso di valorizzazione delle tradizioni, della memoria storica e del patrimonio culturale di Altolia.