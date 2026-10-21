Messina, 50 Tir protestano allo svincolo A20 di Rocca di Capri Leone

La protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante coinvolge anche i Nebrodi. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre, numerosi camionisti sono scesi in strada per aderire alla mobilitazione del settore, concentrandosi nei pressi dello svincolo autostradale della A20 di Rocca di Capri Leone, in provincia di Messina. Secondo le informazioni disponibili, sono circa 50 i mezzi pesanti schierati lungo la rampa d’accesso all’autostrada, dove gli autotrasportatori hanno deciso di manifestare contro l’aumento dei costi del carburante.

Protesta dei camionisti sui Nebrodi, sul posto la Polizia Locale

Nei pressi dello svincolo è presente anche la Polizia Locale di Rocca di Capri Leone, intervenuta sul posto durante la manifestazione. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli su eventuali limitazioni alla circolazione autostradale o sulla durata della protesta. La presenza dei mezzi pesanti lungo la rampa d’accesso rappresenta comunque un elemento di attenzione per la viabilità nella zona dello svincolo.