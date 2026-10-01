Messina, 38enne investito sul viale Giostra: operato d’urgenza, è in gravi condizioni

Grave incidente a Messina dove un uomo di 38 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico della città dello Stretto dopo essere stato investito da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava sul viale Giostra. Le condizioni del 38enne sono apparse fin da subito estremamente serie. Dopo i primi soccorsi sul posto, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al Policlinico, dove i sanitari hanno riscontrato un importante trauma cranico che ha reso necessario un immediato approfondimento clinico e il successivo intervento dei neurochirurghi.

Messina, 38enne investito sul viale Giostra: il ricovero d’urgenza al Policlinico

L’investimento si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo viale Giostra, una delle arterie più trafficate della città di Messina. Il 38enne, secondo le informazioni disponibili, è stato travolto da un’automobile mentre si trovava sulla strada. Dopo l’allarme sono scattati immediatamente i soccorsi. L’uomo è stato assistito e successivamente trasferito d’urgenza al Policlinico universitario di Messina, dove il quadro clinico è apparso particolarmente delicato sin dai primi accertamenti. A preoccupare maggiormente i medici è stato il grave trauma cranico riportato nell’impatto. Le condizioni hanno richiesto un intervento specialistico urgente e il coinvolgimento del reparto di Neurochirurgia.

Nella notte il delicato intervento di Neurochirurgia

Nel corso della notte, viste le condizioni del paziente, i sanitari hanno deciso di procedere con un delicato intervento chirurgico. Nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento nel reparto di Neurochirurgia. L’operazione si è resa necessaria proprio a causa delle conseguenze del trauma cranico subito nell’investimento. Al termine dell’intervento, il 38enne è stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva, dove continua a essere seguito costantemente dall’équipe medica. Il quadro resta estremamente grave e le condizioni dell’uomo vengono definite disperate. I sanitari stanno monitorando costantemente ogni parametro clinico e al momento la prognosi resta riservata.

Il 38enne resta in Terapia intensiva: prognosi riservata

Dopo il delicato intervento neurochirurgico, il paziente è stato trasferito in Terapia intensiva. Qui i medici stanno seguendo minuto per minuto l’evoluzione del quadro clinico. Le prossime ore saranno particolarmente importanti per valutare le conseguenze del grave trauma cranico e la risposta del paziente all’intervento effettuato nella notte. Al momento, tuttavia, non vengono fornite ulteriori indicazioni sulle possibilità di recupero e la prognosi resta riservata. La situazione viene quindi considerata estremamente delicata e resta forte l’apprensione per le condizioni del 38enne.