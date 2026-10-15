Messina: 2.000 partecipanti alla prima giornata dell’Unime Welcome Fest, oggi la serata conclusiva

Si concluderà stasera UniMe Welcome Fest, il festival di benvenuto dell’Università di Messina che nella prima giornata ha registrato quasi 2.000 presenze. Due giornate di orientamento, informazione, partecipazione e intrattenimento aperte anche agli studenti delle scuole superiori e alla città, con l’obiettivo di trasformare il Rettorato in uno spazio vivo di incontro e condivisione. Alla giornata inaugurale è intervenuta il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, accanto a lei sul palco a dare il benvenuto agli studenti sono stati il Prorettore al Diritto allo studio, prof. Antonino Germanà, il Direttore generale, dott. Pietro Nuccio e il Presidente dell’ERSU, dott. Alberto De Luca.

“Quest’anno abbiamo voluto organizzare un format innovativo– ha sottolineato il Rettore – con la volontà di aprire le porte non solo alle matricole ma a tutti gli studenti compresi quelli delle scuole superiori che sono ancora in una fase di riflessione e di scelta per il loro futuro. Per la prima volta, inoltre, c’è stato un coinvolgimento importante di tutte le Associazioni studentesche che hanno avuto un ruolo da protagoniste nell’organizzazione dell’evento anche allo scopo di favorire l’incontro tra matricole, studenti già iscritti e le realtà associative dell’Ateneo. Il mio ringraziamento va ai Prorettori, al Direttore generale e agli uffici che lavorano al mio fianco per l’organizzazione di eventi come questo, ma anche al Presidente dell’Ersu con cui l’Università sta vivendo una nuova sinergia e all’Amministrazione comunale che si interfaccia costantemente con l’Ateneo”.

Dalle 16, anche oggi , giovedì 15 ottobre, saranno attive le aree informative, dalle 19 il festival si sposterà sul palco principale, con il programma serale che prenderà il via con la premiazione del quiz con i giocatori dell’ACR Messina, a cura dell’Associazione M31. Alle 19.30 sarà la volta di Albert Mud, DJ che aprirà la parte musicale della serata. Alle 20:45 salirà sul palco CMQMARTINA, cantautrice capace di intrecciare pop, elettronica e cultura club in un linguaggio personale e generazionale. Alle 22 chiuderà il festival Fenoaltea, progetto elettronico nato a Palermo, con un set che porterà nel Cortile del Rettorato sonorità legate alla ricerca musicale contemporanea e alla scena club.

L’accesso a UniMe Welcome Fest è gratuito, previa registrazione e download del biglietto digitale. Per partecipare alle serata del 15 ottobre è possibile prenotare i biglietti gratuiti al link: https://code.unime.it/events/(link is external.