Messina, 1,2 milioni per la sicurezza di quattro scuole: al via gli interventi della Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Messina rafforza il proprio impegno sulla sicurezza scolastica. Con un finanziamento PNRR da 1.200.000 euro, l’Ente guidato dal sindaco metropolitano Federico Basile avvia quattro interventi urgenti in altrettanti istituti del territorio: Antonello, Pugliatti, Guttuso e Manzoni. Un piano mirato che punta a eliminare rischi immediati, adeguare gli edifici alle norme antincendio e garantire ambienti pienamente agibili per migliaia di studenti. Le risorse, assegnate nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, consentiranno di affrontare criticità strutturali, infiltrazioni, degrado dei prospetti e carenze negli impianti di sicurezza. Tutti i progetti rispettano i criteri ambientali previsti dal principio europeo DNSH – Do No Significant Harm, assicurando interventi sostenibili e conformi alle normative vigenti.

Gli interventi finanziati

– IIS “Antonello da Messina” – 400.000 euro: nel plesso di Viale Giostra si interverrà sulle pensiline perimetrali e sui prospetti, oggi segnati da infiltrazioni e distacchi di intonaco che limitano l’uso dei cortili e creano condizioni di rischio. Il progetto prevede il risanamento delle strutture, l’impermeabilizzazione delle superfici e la rigenerazione dei prospetti, restituendo sicurezza alle vie di esodo e piena fruibilità agli spazi esterni.

– IIS “Pugliatti” – sede di Furci Siculo – 300.000 euro: l’intero edificio sarà adeguato alle norme antincendio; nuova rete idrica antincendio, sistema automatico di rilevazione incendi conforme alla UNI EN 54, compartimentazioni con porte REI 60 e sigillature degli attraversamenti impiantistici. Un intervento strutturale che innalza in modo significativo il livello di protezione per studenti e personale.

– IIS “R. Guttuso” di Milazzo – 300.000 euro: il finanziamento consentirà la messa in sicurezza dei cornicioni e dei prospetti, con interventi mirati a prevenire il distacco di intonaci e a ripristinare le facciate dell’edificio.

– Istituto “A. Manzoni” di Mistretta – 200.000 euro: sono previsti lavori sui prospetti, sul terrazzo di copertura e sulle vie di esodo, per migliorare la sicurezza e l’accessibilità in caso di emergenza.

“Siamo chiamati a uno sforzo straordinario sul piano programmatico e gestionale, – ha affermato il sindaco metropolitano Federico Basile – con l’obiettivo vincolante di ultimare tutti i lavori entro il mese di aprile 2027. È una prova contro il tempo che affrontiamo con massima determinazione, consapevoli che garantire strutture moderne, adeguate e sicure ai nostri studenti e al personale scolastico rappresenta la vera priorità per il futuro del nostro territorio”.