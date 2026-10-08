Mense scolastiche, Futuro Nazionale 594 plaude ai controlli di Cannizzaro: “riconosciamo quando un’amministrazione fa bene”

“Come Futuro Nazionale – Comitato 594 Reggio Calabria, ritengo doveroso riconoscere al sindaco Francesco Cannizzaro l’iniziativa di effettuare controlli a campione nelle mense scolastiche; é un segnale che apprezziamo, soprattutto perché dimostra attenzione concreta verso quella che rappresenta la generazione futura, sui cui giovani si fonda la società di domani. La nostra posizione non è e non sarà mai quella di chi attacca un’amministrazione per partito preso: sappiamo riconoscere i meriti quando ci sono, così come sappiamo segnalare con altrettanta chiarezza ciò che non funziona“. È quanto dichiarato da Domenico Monteleone, referente del Comitato Futuro Nazionale 594 Reggio Calabria.

“La politica, a nostro avviso, dovrebbe avere proprio questo compito ossia giudicare i fatti e non le appartenenze. Proprio per questo, accanto al plauso, riteniamo utile avanzare una richiesta altrettanto concreta: i controlli sulle mense siano periodici, a sorpresa e progressivamente estesi a tutti i plessi, con una restituzione pubblica degli esiti, nel rispetto naturalmente delle procedure e della

normativa vigente. Le famiglie devono poter sapere che il servizio destinato ai loro figli viene verificato con continuità e non soltanto quando emerge un problema.

Quando si parla di bambini, infatti, la qualità del cibo, l’igiene e la sicurezza non possono essere considerati aspetti ordinari della macchina amministrativa, ma una precisa responsabilità verso la comunità e verso il futuro della città. Per questo, oggi, diciamo semplicemente: bene i controlli e bene l’attenzione dimostrata dal sindaco, continui su questa strada. Da parte nostra continueremo a osservare, valutare e, quando necessario, proporre, senza pregiudizi e senza sconti, ma anche senza difficoltà a riconoscere ciò che viene fatto nell’interesse dei cittadini“, conclude Monteleone.