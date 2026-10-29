Meloni e il rapporto con Trump nel libro di Bruno Vespa: “non mi pento. Vicinanza apprezzata in Europa, criticata in Italia”

Giorgia Meloni commenta il suo rapporto con la leadership americana, con i presidenti Trump e Biden: le dichiarazioni contenute nel libro di Bruno Vespa

Giorgia Meloni Porta a Porta
Foto di Alessandro Di Meo / Ansa

Non mi pento di essere stata molto vicina al presidente Trump all’inizio del suo secondo mandato. Perché farlo significava difendere l’interesse nazionale“. Sono le dichiarazioni espresse da Giorgia Meloni nel libro di Bruno VespaStoria della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein”, in uscita lunedì 2 novembre da Mondadori-Rai libri. “Ho avuto un buon rapporto anche con Joe Biden e sono stata criticata anche per questo – aggiunge la presidente del Consiglio -. A maggior ragione era naturale lavorare per costruire una relazione ancora più stretta con gli Stati Uniti una volta eletto Donald Trump. Gli Stati Uniti sono il nostro più importante alleato geopolitico e militare, il principale mercato extra europeo per i nostri prodotti, ospitano una comunità di italiani numerosissima e operosa, e molto altro ancora.

Aggiungo che quella vicinanza è stata davvero utile e anche molto apprezzata da tanti governi europei perché ha aiutato a tenere aperto il dialogo, ero Atlantico anche nei momenti di maggiore incomprensione e anche a ricondurre nel giusto ambito, quello della Nato, problemi complessi come la Groenlandia e la sicurezza dell’Artico. Tutte cose utili all’Italia, all’Europa e all’Occidente. Tutte cose che rivendico e che rifarei“.

Leggi altri articoli di Notizie dall'Italia
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google