Melito Porto Salvo, il derby si tinge di rosa: calcio e solidarietà, il bel messaggio per la lotta al tumore al seno

Il primo storico derby di Promozione tra le due società calcistiche di Melito Porto Salvo si è trasformato in molto più di una partita. Allo stadio Spinella, infatti, sport, prevenzione e solidarietà si sono intrecciati in una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno e al sostegno della ricerca. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione K’Arte insieme alle due società calcistiche e al Comune di Melito Porto Salvo, con l’obiettivo di portare il tema della prevenzione all’interno di uno degli appuntamenti sportivi più significativi della stagione. Lo stadio è stato allestito con palloncini e fiocchi rosa e, prima del fischio d’inizio, le donne sono scese in campo con uno striscione dedicato alla prevenzione, partecipando anche a un flash mob che ha coinvolto il pubblico e dato ulteriore forza al messaggio della giornata.

Maglie rosa, flash mob e istituzioni in campo

Il messaggio di sensibilizzazione è stato condiviso anche attraverso le maglie rosa e i fiocchi indossati dalle donne presenti allo stadio. All’iniziativa hanno aderito il sindaco Nastasi e il vicesindaco Daniela Demetrio, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni locali al progetto. Particolarmente significativo anche il gesto del Melito di Antonio Cormaci, che ha scelto di scendere in campo con una maglia rosa, trasformando ancora una volta il calcio in uno strumento capace di veicolare un messaggio di forte valore sociale. La giornata ha così assunto una dimensione che è andata ben oltre l’aspetto agonistico, facendo dello stadio un luogo di partecipazione collettiva e di attenzione verso un tema che riguarda da vicino moltissime famiglie.

Parte dell’incasso sarà devoluta alla lotta contro il tumore al seno

L’iniziativa ha avuto anche un risvolto concreto. Una parte dell’incasso della partita sarà infatti devoluta a un’associazione impegnata nella lotta contro il tumore al seno, affinché la giornata non resti soltanto un momento simbolico ma possa tradursi in un sostegno reale alla prevenzione e alla ricerca. K’Arte ha voluto così unire la forza comunicativa dello sport a un gesto concreto di solidarietà, coinvolgendo la comunità e le realtà del territorio. L’associazione ha rivolto un sentito ringraziamento a tutta la comunità di Melito Porto Salvo, alle donne che hanno partecipato all’iniziativa e a quanti, con la loro presenza, hanno contribuito a rafforzare il messaggio lanciato dallo stadio Spinella.

I ringraziamenti alla comunità e alle realtà del territorio

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco Nastasi e al vicesindaco Daniela Demetrio per il sostegno dimostrato, così come alle associazioni del territorio che hanno collaborato alla promozione e alla realizzazione dell’iniziativa. K’Arte ha inoltre ringraziato le due società calcistiche, i dirigenti, gli atleti, quanti hanno lavorato dietro le quinte e tutti coloro che hanno scelto di partecipare. L’adesione e l’attenzione ricevute anche da parte della Lega e di altre società calcistiche vengono considerate un segnale importante, perché dimostrano come il messaggio lanciato da Melito Porto Salvo possa superare i confini cittadini e raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Il calcio come strumento di prevenzione e solidarietà

In un mondo come quello del calcio, tradizionalmente considerato maschile, portare in campo i temi della prevenzione, della salute e della solidarietà rappresenta un gesto di forte impatto sociale. Il messaggio scelto da K’Arte sintetizza il senso dell’intera iniziativa: “K’Arte ha voluto fare rumore per una causa importante. E la risposta di Melito è stata ancora più forte.” Lo stesso significato viene ribadito nel bilancio della giornata: “Ieri allo stadio Spinella non si è giocata soltanto una partita. Si è giocata la partita più importante: quella per la prevenzione, per la ricerca e per la vita.” K’Arte ha infine annunciato la volontà di proseguire su questa strada, con l’obiettivo di portare ancora il rosa negli stadi e fare in modo che il messaggio della prevenzione possa raggiungere sempre più persone.