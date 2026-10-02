Melito di Porto Salvo, ritrovato giovane Pointer: appello per ritrovare il proprietario | FOTO

Un giovane cane di razza Pointer è stato ritrovato e adesso è partita la ricerca del suo proprietario. A diffondere l’appello sui social è stata la Polizia Locale di Melito di Porto Salvo, che attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ha chiesto la collaborazione dei cittadini per riuscire a rintracciare la famiglia dell’animale. Il cane presenta un caratteristico mantello bianco e nero, appare ben tenuto e pulito e, soprattutto, mostra un comportamento che lascia pensare chiaramente a un animale abituato a vivere in casa e ad avere un rapporto stretto con le persone.

L’appello della Polizia Locale di Melito di Porto Salvo

Nel post pubblicato su Facebook, la Polizia Locale di Melito di Porto Salvo ha rivolto un appello diretto a chiunque possa riconoscere il cane o abbia informazioni utili per risalire al proprietario. L’animale viene descritto come dolcissimo, molto docile ed educato, capace di rispondere ai comandi e costantemente alla ricerca del contatto umano. Tutti elementi che fanno ritenere probabile che si sia smarrito da poco e che da qualche parte ci sia una famiglia che lo sta cercando.