Melissa (Crotone), mensa gratuita per tutti i bambini della scuola dell’Infanzia: da lunedì parte anche il nuovo servizio

La mensa scolastica resterà gratuita per tutti i bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia di Melissa anche per l’anno scolastico appena iniziato. A esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto è il sindaco Luca Mauro, che sottolinea il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e, in particolare, l’impegno del vicesindaco Antonella Filosa, che ha seguito l’iter. “Mensa, a Melissa anche per l’anno scolastico appena iniziato il servizio resta gratuito per tutti i bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia”, è il messaggio con cui l’Amministrazione conferma una misura pensata per sostenere concretamente le famiglie e mantenere elevata la qualità del servizio.

Il sindaco Mauro ha evidenziato “l’impegno che l’Amministrazione Comunale continua ad investire per dare sostegno concreto alle famiglie ed elevare gli standard qualitativi del servizio”. La gratuità della mensa si inserisce quindi in una scelta più ampia che punta a rendere il servizio scolastico più accessibile e, allo stesso tempo, più attento alla qualità dell’alimentazione e alla gestione quotidiana dei pasti.

Da lunedì 5 ottobre arriva lo scodellamento al momento

La principale novità riguarda il servizio che partirà lunedì 5 ottobre. “il cibo sarà servito direttamente nei piatti, attraverso lo scodellamento al momento dei pasti. L’introduzione dello scodellamento immediato – aggiunge il Primo Cittadino – rappresenta una scelta precisa a tutela dei nostri bambini: consentirà di servire piatti ancora più caldi, preservando sapori, proprietà nutritive e standard igienico-sanitari elevati. La refezione diventa così parte integrante del tempo educativo dei più piccoli”.

L’obiettivo è quindi migliorare ulteriormente la qualità del servizio, riducendo i tempi tra preparazione e consumo e garantendo maggiore attenzione agli aspetti igienico-sanitari. La scelta dello scodellamento al momento viene presentata come un passo avanti nella gestione della mensa, con particolare attenzione al benessere degli alunni e alla qualità complessiva dell’esperienza scolastica.

Torre Melissa parte subito, breve fase transitoria a Melissa

Il nuovo sistema non entrerà in funzione ovunque con le stesse modalità fin dal primo giorno. “A Torre Melissa si partirà subito con il nuovo servizio in entrambi i plessi. A Melissa, invece, avremo una breve fase transitoria con il monouso: per la scuola dell’infanzia fino al completamento del nuovo plesso e, per la primaria, solo per pochi giorni, il tempo necessario a completare l’adeguamento del refettorio”.

La fase transitoria sarà quindi limitata e differenziata in base ai plessi. A Torre Melissa il servizio partirà immediatamente con il nuovo assetto, mentre a Melissa il monouso resterà temporaneamente in uso fino al completamento degli interventi strutturali previsti. L’Amministrazione punta così a garantire continuità al servizio senza rinunciare agli adeguamenti necessari per la piena attuazione del nuovo modello.

L’invito ai genitori per allergie e diete speciali

L’Amministrazione comunale richiama infine l’attenzione delle famiglie sul tema delle esigenze alimentari specifiche. Ai genitori e ai tutori viene ricordata “l’importanza di presentare tempestivamente presso gli uffici competenti o alla segreteria scolastica le certificazioni mediche attestanti eventuali intolleranze alimentari, allergie o specifiche esigenze nutrizionali, al fine di predisporre tempestivamente i menù dedicati”.

La richiesta punta a garantire che il servizio possa essere organizzato fin dall’inizio in modo adeguato anche per gli alunni che necessitano di diete particolari. La mensa scolastica di Melissa si prepara così a ripartire con una doppia novità: la conferma della gratuità per la scuola dell’Infanzia e l’introduzione di un sistema di distribuzione dei pasti pensato per migliorare qualità, sicurezza e attenzione alle esigenze dei più piccoli.