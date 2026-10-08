Melicuccà, confermata la vittoria di Oliveri dopo il ricorso elettorale: “ora voltiamo pagina e lavoriamo insieme”

Si chiude, secondo quanto comunicato dal sindaco Emanuele Oliveri, la fase di incertezza che ha accompagnato il risultato delle elezioni comunali di Melicuccà, piccolo centro della provincia di Reggio Calabria, dopo una competizione elettorale decisa da una manciata di voti e seguita da una controversia giudiziaria. La notizia più importante è la conferma del risultato elettorale, che consente all’amministrazione guidata da Oliveri e alla maggioranza consiliare di “Radici e Orizzonti” di guardare alla prosecuzione del mandato con maggiore serenità. Il primo cittadino ha accolto con soddisfazione l’esito della vicenda, sottolineando la necessità di superare le contrapposizioni che hanno caratterizzato il confronto elettorale e di concentrare nuovamente l’attenzione sulle esigenze concrete della comunità.

Un passaggio particolarmente significativo per Melicuccà, dove le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 avevano prodotto uno scarto minimo tra i due candidati alla carica di sindaco. Oliveri, sostenuto dalla lista “Radici e Orizzonti”, aveva ottenuto 271 voti, pari al 50,37%, mentre lo sfidante Vincenzo Oliverio, candidato della lista “Insieme per il Futuro”, si era fermato a 267 voti, pari al 49,63%. Una differenza di appena quattro preferenze, sufficiente a determinare l’elezione del nuovo sindaco ma tale da rendere particolarmente delicata la successiva controversia sul risultato delle urne.

Elezioni Melicuccà 2026, una vittoria per quattro voti e il ricorso elettorale

Per comprendere il significato della conferma annunciata da Oliveri è necessario ripercorrere quanto accaduto dopo le elezioni comunali dello scorso maggio. Il risultato era stato uno dei più combattuti della provincia di Reggio Calabria. A separare i due candidati erano stati soltanto quattro voti, in una consultazione che aveva registrato un’affluenza del 40,18%, con 548 votanti su 1.364 elettori. I voti validi erano stati complessivamente 538, mentre le schede nulle erano risultate sette e quelle bianche tre.

Successivamente alla proclamazione del risultato era stata avviata una controversia giudiziaria relativa alla regolarità di alcune operazioni elettorali. In particolare, al centro del ricorso figurava l’attribuzione di cinque voti a un candidato consigliere comunale della lista “Radici e Orizzonti”, che, secondo quanto contestato dai ricorrenti, era già stato dichiarato incandidabile prima della pubblicazione delle liste. La contestazione riguardava gli eventuali effetti di quei voti sull’esito complessivo della consultazione, proprio in considerazione dello scarto particolarmente ridotto tra i due candidati alla carica di sindaco.

Oliveri soddisfatto: “finisce l’incertezza, ora spazio all’attività amministrativa”

La conferma del risultato elettorale viene considerata dal sindaco Emanuele Oliveri un passaggio importante per la prosecuzione dell’attività amministrativa del Comune. Il primo cittadino sottolinea come sia finalmente possibile lasciarsi alle spalle una fase caratterizzata da interrogativi e tensioni legate all’esito delle urne. L’obiettivo dichiarato è riportare al centro del confronto pubblico le priorità amministrative di Melicuccà, superando l’attenzione che inevitabilmente si era concentrata sulla controversia elettorale. La maggioranza guidata da Oliveri intende dunque aprire una nuova fase, improntata alla responsabilità istituzionale, all’ascolto e al dialogo con la comunità.

Il sindaco richiama anche il rispetto delle istituzioni e di tutti i cittadini, evidenziando la necessità di affrontare il lavoro amministrativo in un clima di maggiore serenità. La conferma del risultato rappresenta, nella lettura del primo cittadino, non soltanto il superamento di un momento difficile, ma anche l’occasione per rilanciare il rapporto tra amministrazione comunale e territorio.

Il ringraziamento agli avvocati Morcavallo e Papalia dopo la vicenda elettorale

Un passaggio centrale della dichiarazione diffusa dal sindaco riguarda il riconoscimento del lavoro svolto dai professionisti che hanno accompagnato l’amministrazione durante la delicata vicenda successiva alle elezioni. Oliveri ha voluto ringraziare pubblicamente gli avvocati Oreste Morcavallo, Achille Morcavallo e Antonio Papalia, sottolineando il contributo fornito attraverso le rispettive competenze professionali. “A nome di tutti Consiglieri comunali del gruppo “Radici e Orizzonti” e di quanti hanno sostenuto il nostro progetto – dichiara Emanuele Oliveri – desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento agli avvocati Oreste Morcavallo, Achille Morcavallo e Antonio Papalia. In una fase particolarmente delicata hanno messo a disposizione della nostra comunità professionalità, competenza e grande impegno. Il loro lavoro è stato prezioso e merita tutta la nostra riconoscenza”.

Melicuccà, la maggioranza “Radici e Orizzonti” rilancia il programma amministrativo

Superata la fase di incertezza, il gruppo consiliare “Radici e Orizzonti” intende concentrare la propria attività sulle esigenze del paese. La nuova fase politico-amministrativa annunciata dal sindaco dovrà essere caratterizzata da responsabilità, ascolto, confronto e collaborazione, principi che Oliveri individua come fondamentali per il rapporto tra istituzioni e cittadini. La conferma del risultato elettorale consente alla maggioranza di riaffermare la volontà di portare avanti il progetto presentato alla comunità durante la campagna elettorale. Il comunicato non anticipa nuovi provvedimenti né indica specifici interventi da realizzare nei prossimi mesi. L’attenzione viene posta soprattutto sul metodo con il quale l’amministrazione intende affrontare le questioni che riguardano il territorio. Oliveri e i consiglieri del suo gruppo ribadiscono infatti che le esigenze della comunità dovranno rappresentare il riferimento dell’attività amministrativa. Un’impostazione che punta a superare le tensioni accumulate nei mesi precedenti e a favorire condizioni di maggiore stabilità nella gestione del Comune.

L’appello del sindaco all’opposizione: mettere da parte le divisioni elettorali

Uno degli aspetti più significativi del messaggio politico di Emanuele Oliveri riguarda la volontà di aprire una fase di dialogo anche con chi non ha sostenuto la sua candidatura. Il sindaco invita a mettere da parte le contrapposizioni della campagna elettorale e a lavorare nell’interesse generale del paese. È un appello che assume particolare rilievo considerando il risultato delle elezioni, segnate da una divisione quasi perfetta dell’elettorato tra i due candidati. La differenza di appena quattro voti testimonia infatti quanto fosse equilibrata la competizione e rende particolarmente importante, sul piano politico, la ricerca di un confronto istituzionale tra maggioranza e opposizione. La posizione espressa dal primo cittadino è quella di non considerare la conferma del risultato come un motivo per riaprire lo scontro, ma come un’occasione per chiudere la fase delle contestazioni e concentrarsi sull’attività amministrativa. Il messaggio è rivolto espressamente anche alle forze di opposizione, chiamate a contribuire al dibattito pubblico e alle prospettive di sviluppo del territorio attraverso gli strumenti della partecipazione democratica.

Oliveri: “è il momento di voltare pagina, lavorare e costruire insieme il futuro del nostro paese”

Nella parte conclusiva del proprio intervento, il sindaco di Melicuccà affida a un appello all’unità il significato politico della conferma elettorale. “Il risultato elettorale – conclude Oliveri – rappresenta innanzitutto una responsabilità nei confronti dell’intera comunità. È il momento di voltare pagina, lavorare e costruire insieme il futuro del nostro paese. Melicuccà ha bisogno dell’impegno di tutti: maggioranza, opposizione, cittadini e associazioni. Le differenze possono e devono lasciare spazio al confronto e alla collaborazione quando in gioco c’è il bene della nostra comunità”.