Medio Oriente, nuovo rischio escalation: gli USA preparano l’evacuazione delle ambasciate nel Golfo

Nuovo allarme in Medio Oriente. Gli Stati Uniti si stanno preparando a evacuare parte del personale delle proprie rappresentanze diplomatiche e i relativi familiari da diversi Paesi del Golfo Persico, in un contesto di crescenti tensioni regionali. Secondo le informazioni attribuite all’agenzia AFP, il personale dell’ambasciata americana e i rispettivi familiari avrebbero ricevuto l’ordine di lasciare l’Arabia Saudita. Le segnalazioni parlano inoltre di un ordine di evacuazione immediata per il personale diplomatico americano presente nella parte occidentale del Paese.

Evacuazioni anche da Emirati Arabi Uniti, Giordania, Qatar e Bahrain

Le disposizioni di sicurezza riguarderebbero anche altre rappresentanze diplomatiche statunitensi nella regione. In particolare, secondo quanto attribuito all’AFP, le famiglie del personale delle ambasciate americane negli Emirati Arabi Uniti, in Giordania, in Qatar e in Bahrain avrebbero ricevuto l’ordine di lasciare i rispettivi Paesi. Le misure segnalate non risultano identiche per tutte le sedi: mentre per l’Arabia Saudita le informazioni parlano anche del personale diplomatico, negli altri quattro Paesi il provvedimento citato riguarda i familiari.

Le notizie arrivano in una fase particolarmente delicata per gli equilibri del Medio Oriente, con l’attenzione internazionale concentrata sulle tensioni che coinvolgono Stati Uniti, Israele e Iran e sulla situazione regionale, compreso lo Yemen.