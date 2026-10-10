Medicina del dolore, esperti da tutta Italia a Reggio Calabria per l’XI Congresso: di cosa si parlerà nello specifico | INTERVISTA

Il 17 ottobre l'appuntamento sotto la direzione scientifica del dottor Francesco Monea. Al centro del confronto le nuove frontiere terapeutiche, dalle cellule staminali ai fattori di crescita e all'ozonoterapia, per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da dolore cronico

dottor francesco monea

Il prossimo 17 ottobre l’Hotel Fortezza Santa Trada ospiterà l’undicesimo congresso della medicina del dolore, medicina rigenerativa. Sotto la direzione scientifica del dottor Francesco Monea, specialisti ed esperti da tutto il paese faranno il punto sulle nuove frontiere terapeutiche delle cellule staminali e i fattori di crescita fino all’ozono-terapia, con l’obiettivo di migliorare la presa di carico e la qualità di vita del paziente effetti da dolore cronico.

Di seguito, nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’intervista al dottor Francesco Monea.

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