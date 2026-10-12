Marsala, caccia ai presunti ladri: folla assedia un’abitazione e blocca la Statale

Momenti di forte tensione a Marsala, dove una folla di oltre cento persone si è radunata davanti a un immobile di via Salemi, bloccando per alcune ore la strada statale 188. Al centro della vicenda un uomo sospettato dai presenti di essere coinvolto in alcuni furti o tentativi di furto nelle abitazioni della zona. La polizia era intervenuta per prelevarlo e accompagnarlo in commissariato, ma si è trovata di fronte a una folla inferocita che chiedeva a gran voce di farlo uscire, facendo temere il rischio di un linciaggio. Gli agenti hanno dovuto attendere prima di poter trasferire l’uomo in sicurezza. La situazione è rimasta particolarmente tesa per diverso tempo, con le persone radunate davanti all’abitazione e la strada completamente occupata. Solo dopo una lunga opera di mediazione, i poliziotti sono riusciti a convincere i presenti a spostarsi, creando un passaggio che ha consentito di accompagnare l’uomo in commissariato senza ulteriori conseguenze. In precedenza, secondo quanto emerso, sarebbe stata fermata anche una donna.

Marsala, strada bloccata e ambulanza in difficoltà: intervengono anche i carabinieri

La presenza di oltre cento persone ha reso necessario anche l’intervento di alcune pattuglie dei carabinieri, chiamate a supportare la polizia nella gestione della situazione. Il raduno ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo la Statale 188 per Salemi, rimasta praticamente bloccata per alcune ore. Tra i mezzi rimasti coinvolti nei disagi anche un’ambulanza diretta all’ospedale Paolo Borsellino, che ha incontrato difficoltà nell’attraversare il tratto di strada occupato dalla folla. La tensione si è progressivamente allentata soltanto quando gli agenti sono riusciti a portare via l’uomo. A quel punto, le persone radunate davanti all’immobile hanno abbandonato la zona.

L’allarme furti nelle contrade di Marsala e l’aggressione a un presunto ladro

L’episodio si inserisce in un clima di crescente preoccupazione tra gli abitanti di diverse contrade del versante sud di Marsala, dove da alcune settimane si è diffuso un forte allarme per i furti e i tentativi di furto nelle abitazioni. La tensione era già esplosa nella notte tra martedì e mercoledì, quando alcune persone avevano inseguito in automobile un presunto ladro, raggiungendolo nei pressi dell’autoparco comunale, in contrada Ponte Fiumarella. L’uomo era stato aggredito e colpito con dei bastoni, mentre il suo furgoncino Fiat era stato dato alle fiamme. Due episodi che testimoniano il clima di esasperazione di una parte della popolazione, con il rischio che i sospetti nei confronti di presunti responsabili di furti possano trasformarsi in iniziative violente. Nonostante il forte allarme diffuso tra i residenti, tuttavia, il numero delle denunce presentate alle forze dell’ordine per furti nelle abitazioni non risulterebbe aumentato negli ultimi tempi. Un elemento che distingue la percezione di insicurezza manifestata dai cittadini dai dati relativi agli episodi formalmente denunciati.