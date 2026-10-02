Marina di Gioiosa Ionica guarda al modello Arona: l’esempio del Comune di Novara per migliorare rifiuti, ambiente e decoro urbano

L’Amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica guarda alle buone pratiche adottate in altre realtà italiane per migliorare la qualità dei servizi sul territorio. Il sindaco Rocco Femia, il vicesindaco Rocco Agostino, titolare della delega all’Ambiente e al Decoro Urbano, e l’ingegnere Gianfranco Galluzzo, responsabile del Settore Ambiente, hanno fatto visita all’Amministrazione comunale di Arona, in provincia di Novara, per avviare un confronto diretto su alcuni temi considerati strategici: gestione dei rifiuti, tutela dell’ambiente, decoro urbano e organizzazione del personale.

La delegazione calabrese ha incontrato il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, e l’assessore all’Ambiente Monica D’Alessandro, approfondendo modelli organizzativi ed esperienze maturate sul territorio piemontese. Arona viene considerata una realtà di riferimento per la gestione dei servizi, la raccolta dei rifiuti e la cura del decoro urbano, motivo per cui l’Amministrazione di Marina di Gioiosa Ionica ha ritenuto utile avviare un confronto sul campo, con l’obiettivo di valutare soluzioni e buone pratiche eventualmente adattabili alle esigenze del proprio territorio.

Confronto su servizi, rifiuti e organizzazione del personale

Al centro dell’incontro non soltanto il tema della raccolta dei rifiuti, ma anche la più ampia organizzazione dei servizi ambientali e del personale. Il confronto tra le due Amministrazioni è stato impostato sulla condivisione di esperienze concrete, nella convinzione che la collaborazione istituzionale possa contribuire a costruire servizi più efficienti e più vicini alle necessità dei cittadini. L’obiettivo dichiarato è quello di individuare strumenti e modelli capaci di migliorare la gestione quotidiana del territorio e rafforzare l’attenzione verso ambiente, pulizia e qualità degli spazi pubblici.

Per Marina di Gioiosa Ionica, la visita ad Arona rappresenta quindi un momento di studio e approfondimento all’interno di un percorso più ampio di crescita amministrativa. La scelta di confrontarsi con un Comune considerato particolarmente organizzato in questi settori punta a trasformare esperienze già consolidate in spunti utili per nuove politiche locali, con particolare attenzione all’efficienza della macchina comunale e alla qualità dei servizi offerti alla comunità.

Il ringraziamento all’Amministrazione di Arona

L’Amministrazione di Marina di Gioiosa Ionica ha rivolto un ringraziamento al sindaco Alberto Gusmeroli, agli assessori Monica D’Alessandro e Alessandra Marchesi e all’intera Amministrazione comunale di Arona per l’accoglienza, la disponibilità e l’attenzione dimostrate durante la visita. La collaborazione e il confronto tra enti locali vengono indicati come strumenti fondamentali per favorire la circolazione di idee, esperienze e soluzioni organizzative già sperimentate con successo.

Il senso dell’iniziativa è racchiuso nelle parole del sindaco Rocco Femia, che sintetizza la prospettiva dell’Amministrazione comunale: “Marina di Gioiosa Ionica guarda al futuro con l’obiettivo di crescere, migliorare e investire sempre di più nell’ambiente e nel decoro urbano”. La visita ad Arona si inserisce dunque in un percorso orientato al miglioramento della qualità amministrativa e dei servizi, con l’intenzione di rafforzare l’attenzione verso la sostenibilità, la cura del territorio e l’efficienza organizzativa. Un confronto che l’Amministrazione comunale considera utile per costruire una pubblica amministrazione sempre più moderna e vicina ai cittadini.