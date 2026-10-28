Manovra 2027, 5 miliardi per la sanità: più soldi agli ospedali e stipendi più alti per i medici del pronto soccorso

La sanità pubblica è uno dei capitoli principali della Manovra economica 2027 del Governo Meloni, approvata dal Consiglio dei ministri mercoledì 28 ottobre. L’esecutivo ha annunciato un aumento di 3,4 miliardi di euro del Fondo sanitario nazionale, che raggiungerà così una dotazione complessiva di 146,3 miliardi di euro nel 2027. Una parte delle risorse aggiuntive sarà destinata specificamente al miglioramento degli stipendi dei medici impegnati nei pronto soccorso, mentre un intervento separato da 1,6 miliardi sosterrà le spese mediche degli anziani con più di 75 anni.

Complessivamente, secondo i conti illustrati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il pacchetto sanitario della Manovra vale 5 miliardi di euro tra aumento del finanziamento pubblico e voucher per gli anziani. Due interventi che seguono percorsi differenti: il primo rafforza le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, il secondo introduce un sostegno economico diretto per una specifica fascia della popolazione.

Fondo sanitario nazionale a 146,3 miliardi: cosa prevede la Manovra

La principale novità riguarda il finanziamento complessivo della sanità pubblica. Il Governo ha deciso di incrementare di 3,4 miliardi di euro le risorse del Fondo sanitario nazionale rispetto al 2026, portandone la dotazione a 146,3 miliardi nel 2027.

Si tratta del fondo attraverso il quale viene finanziata una parte essenziale del funzionamento del sistema sanitario pubblico italiano. Le risorse vengono ripartite secondo le regole previste dalla normativa e contribuiscono a sostenere le attività delle strutture sanitarie, l’assistenza ospedaliera e territoriale, il personale e le prestazioni garantite ai cittadini.

È importante precisare che l’aumento di 3,4 miliardi comprende anche risorse già programmate dalla precedente legge di bilancio. Non si tratta quindi di considerare automaticamente l’intera cifra come uno stanziamento completamente nuovo rispetto alla programmazione finanziaria già vigente.

Il dato annunciato dall’esecutivo riguarda l’incremento rispetto al livello di finanziamento del 2026, mentre l’esatta composizione delle risorse sarà chiarita dal testo legislativo e dai relativi prospetti finanziari.

Stipendi più alti per i medici di pronto soccorso: la novità per il personale

Uno degli interventi più specifici annunciati dal Governo riguarda i professionisti impegnati nell’emergenza-urgenza. Una quota dell’incremento del Fondo sanitario nazionale sarà infatti vincolata al rafforzamento delle retribuzioni dei medici di pronto soccorso.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha individuato proprio nei pronto soccorso uno degli ambiti sui quali concentrare una parte delle risorse aggiuntive, riconoscendone il ruolo fondamentale nell’assistenza sanitaria pubblica.

La misura interviene su un settore caratterizzato da difficoltà organizzative, carichi di lavoro elevati e problemi di attrattività professionale, che negli ultimi anni hanno alimentato il dibattito sulle condizioni di lavoro e sulle retribuzioni degli operatori dell’emergenza.

Il Governo punta a rendere economicamente più riconosciuta l’attività dei medici che operano in prima linea, attraverso una destinazione specifica di risorse finanziarie.

Al momento, tuttavia, non è stato comunicato l’importo dell’aumento che ciascun medico riceverà in busta paga. Restano da definire anche le modalità attraverso le quali il beneficio sarà riconosciuto e la sua eventuale articolazione tra le diverse componenti retributive.

Perché il pronto soccorso è al centro degli interventi

La scelta di destinare una parte del finanziamento sanitario ai medici di pronto soccorso riguarda un ambito particolarmente delicato del Servizio sanitario nazionale. Le strutture di emergenza rappresentano infatti il primo punto di riferimento per i cittadini che necessitano di cure immediate e di valutazioni sanitarie urgenti.

Le difficoltà di reclutamento e permanenza del personale medico, insieme alla pressione sulle strutture, hanno reso il settore dell’emergenza-urgenza uno dei principali temi del confronto sulla sanità pubblica.

Il rafforzamento economico delle retribuzioni è pensato per migliorare le condizioni di lavoro e l’attrattività professionale. L’effettiva capacità dell’intervento di incidere sull’organizzazione dei servizi dipenderà però anche dagli organici disponibili, dalla distribuzione del personale e dalle scelte delle singole amministrazioni sanitarie.

È inoltre necessario distinguere l’aumento degli stipendi dalle nuove assunzioni: lo stanziamento annunciato per il personale del pronto soccorso non equivale automaticamente all’assunzione di nuovi medici o infermieri.

Medici e infermieri, cosa era già previsto dalla precedente Manovra

Il rafforzamento del settore sanitario si inserisce in un percorso avviato con la legge di bilancio precedente, che aveva già previsto risorse specifiche per il personale.

Tra gli interventi già programmati figurano 450 milioni di euro annui a regime per le assunzioni di personale sanitario da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.

La precedente Manovra aveva inoltre previsto risorse per incrementare diverse indennità professionali, tra cui quelle riguardanti medici, infermieri e altre categorie del personale sanitario.

Per i pronto soccorso era stata introdotta anche la possibilità, per le Regioni, di incrementare dal 2026 al 2029 le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, in deroga a determinati limiti di spesa.

Queste disposizioni costituiscono il quadro normativo nel quale si inserisce il nuovo intervento del 2027. La novità annunciata dal Governo consiste nell’ulteriore destinazione di una quota del Fondo sanitario al rafforzamento delle retribuzioni dei medici dell’emergenza.

Sanità, arrivano anche 300 euro per gli anziani over 75

Accanto all’incremento del Fondo sanitario nazionale, la Manovra introduce un contributo destinato direttamente ai pensionati più anziani. Il Governo ha annunciato un voucher sanitario da 300 euro per gli over 75 con una pensione annua non superiore a 28mila euro.

Il beneficio sarà destinato a sostenere le spese sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale, comprese determinate spese farmaceutiche e visite specialistiche.

Secondo le stime illustrate dall’esecutivo, il provvedimento dovrebbe interessare circa 5,5 milioni di persone, con un impegno finanziario complessivo di 1,6 miliardi di euro.

Il voucher rappresenta un intervento distinto rispetto al finanziamento degli ospedali e dei servizi sanitari. Le risorse destinate al contributo per gli anziani, infatti, non costituiscono un incremento diretto della dotazione del Fondo sanitario nazionale.

Le modalità di utilizzo, le spese esattamente ammissibili e le procedure di accesso dovranno essere precisate dalle disposizioni definitive.

Ospedali, previste anche risorse per l’efficienza energetica

Nel quadro degli interventi che interessano le strutture sanitarie emerge anche il capitolo relativo alla riqualificazione energetica degli ospedali.

Secondo le prime informazioni sulla Manovra, sono previsti 400 milioni di euro per l’efficientamento energetico delle strutture ospedaliere, attraverso interventi destinati a migliorarne le prestazioni energetiche.

La misura si inserisce nel più ampio programma di investimenti che riguarda anche edifici scolastici e universitari. L’obiettivo è intervenire sui consumi energetici delle strutture pubbliche e favorire l’ammodernamento degli impianti.

Per conoscere la distribuzione delle risorse, le condizioni di finanziamento e le tempistiche dei singoli interventi sarà necessario esaminare la disciplina attuativa.

Liste d’attesa e carenza di personale: i problemi ancora da affrontare

Il nuovo stanziamento arriva mentre il sistema sanitario continua a confrontarsi con questioni importanti, tra cui le liste d’attesa, la disponibilità di personale medico e infermieristico, l’organizzazione dell’assistenza territoriale e la sostenibilità dei costi.

Le Regioni avevano richiesto al Governo un incremento più consistente delle risorse disponibili per il 2027, quantificato in circa 6,8 miliardi di euro, nell’ambito di un piano di proposte che comprendeva aumenti retributivi, finanziamenti per farmaci e innovazione terapeutica e superamento di alcuni vincoli alla spesa per il personale.

L’aumento annunciato dal Governo, pari a 3,4 miliardi rispetto al 2026, dovrà quindi essere valutato anche alla luce dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni regionali.

In particolare, il rafforzamento del Fondo sanitario non determina automaticamente una riduzione dei tempi di attesa per visite ed esami. Per ottenere risultati concreti saranno determinanti l’effettiva destinazione delle risorse, la disponibilità dei professionisti e l’organizzazione delle prestazioni.

Cosa cambia per Calabria e Sicilia

Il rafforzamento del Fondo sanitario nazionale interessa anche i sistemi sanitari regionali di Calabria e Sicilia, chiamati a garantire l’assistenza ospedaliera e territoriale e a confrontarsi con le esigenze di personale e organizzazione dei servizi.

Le risorse nazionali contribuiranno al finanziamento complessivo del sistema sanitario, secondo i criteri di riparto previsti dalla normativa. La quota che spetterà a ciascuna Regione dovrà essere determinata attraverso gli atti competenti.

Per quanto riguarda gli stipendi dei medici del pronto soccorso, anche i professionisti operanti nelle strutture calabresi e siciliane potranno essere interessati dagli interventi, in base alle modalità che verranno definite.

Non sono invece stati annunciati, nell’ambito di questa specifica misura, stanziamenti aggiuntivi riservati esclusivamente a Calabria o Sicilia.

Quando entreranno in vigore le nuove misure per la sanità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2027, ma il provvedimento deve ancora completare il percorso parlamentare.

Il testo dovrà essere esaminato e approvato definitivamente entro la fine del 2026, con l’obiettivo di rendere operative le disposizioni dal prossimo anno, secondo le rispettive decorrenze.

La Manovra 2027 delinea quindi un intervento sanitario articolato su più fronti: maggiori risorse per il Fondo sanitario nazionale, rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso, contributi per le spese mediche degli anziani e investimenti per l’efficienza energetica degli ospedali.

L’impatto concreto sulle strutture sanitarie e sui cittadini dipenderà dalla versione definitiva della legge, dalla ripartizione delle risorse e dai provvedimenti necessari alla loro effettiva utilizzazione.