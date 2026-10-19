Maltempo in Sicilia, notte di nubifragi tra Catania e Messina: oltre 100 mm di pioggia a Letojanni

È stata una notte di forte maltempo in Sicilia orientale, con temporali particolarmente intensi che hanno interessato il territorio compreso tra la provincia di Catania e quella di Messina. Le precipitazioni si sono concentrate soprattutto lungo la fascia ionica, dove in poche ore sono caduti quantitativi di pioggia molto elevati, superiori in alcune località ai 100 millimetri. Il sistema temporalesco ha seguito una traiettoria dal Catanese verso Nord-Nord/Est, raggiungendo progressivamente il comprensorio ionico messinese. Un peggioramento caratterizzato da fenomeni localmente intensi e accumuli pluviometrici molto diversi anche tra località relativamente vicine.

L’episodio conferma quanto possano essere incisivi i temporali autunnali sul versante orientale della Sicilia, soprattutto quando le precipitazioni si concentrano in un intervallo ristretto di tempo. È proprio la rapidità con cui si accumula la pioggia a rappresentare uno degli elementi più importanti nella valutazione delle possibili conseguenze sul territorio.

Pioggia eccezionale a Letojanni: 107 mm in sei ore, accumuli elevati anche a Forza d’Agrò

Il dato più significativo arriva da Letojanni, nel Messinese, dove gli accumuli segnalati nelle sei ore considerate hanno raggiunto 107 millimetri di pioggia. Un quantitativo notevole, corrispondente a 107 litri d’acqua per ogni metro quadrato di superficie. Precipitazioni particolarmente abbondanti anche nella vicina Forza d’Agrò, dove sono stati segnalati 84 millimetri. Più a Sud, nel Catanese, la località di San Gregorio di Catania ha registrato 34 millimetri nello stesso intervallo di riferimento.

I quantitativi evidenziano la distribuzione irregolare delle precipitazioni: mentre alcune zone hanno ricevuto accumuli consistenti, altre sono state interessate da fenomeni meno intensi. La fascia ionica messinese, in particolare, è risultata tra i settori maggiormente coinvolti dal passaggio dei nuclei temporaleschi. Gli accumuli segnalati testimoniano un episodio meteorologico importante, ma il totale di pioggia, da solo, non consente di stabilire se si siano verificati allagamenti, esondazioni o danni, per i quali occorrono riscontri specifici sul territorio.

Allerta meteo gialla in Sicilia: le zone interessate e i rischi

Per lunedì 19 ottobre 2026, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile siciliana ha disposto il livello di allerta gialla per il rischio idrogeologico e idraulico associato ai temporali nelle zone A, F, G e I. Le aree coinvolte comprendono il settore nord-orientale ionico della Sicilia, quello nord-orientale tirrenico con le isole Eolie e i settori sud-orientali dell’Isola. Il bollettino regionale numero 26291, emesso il 18 ottobre, mantiene la fase operativa di attenzione per la giornata odierna.

La Protezione Civile richiama in particolare l’attenzione sui possibili problemi legati al deflusso delle acque nei centri abitati e nelle aree prossime ai corsi d’acqua. I fenomeni temporaleschi, infatti, possono provocare criticità localizzate anche quando la previsione generale indica accumuli mediamente deboli o moderati. L’avviso ufficiale prevede ancora rovesci e temporali sulla Sicilia orientale, con tendenza all’attenuazione dal tardo pomeriggio. Il livello di allerta non equivale alla certezza che si verifichino danni, ma segnala condizioni che richiedono attenzione e monitoraggio.

Meteo Sicilia, dopo i nubifragi una tregua temporanea: nuovo peggioramento tra martedì e mercoledì

La fase di maltempo che ha interessato il Catanese e il Messinese dovrebbe lasciare spazio a un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma la situazione meteorologica resta dinamica. Tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, una nuova perturbazione è attesa sull’Italia, con il rischio di precipitazioni abbondanti e temporali anche intensi su diverse regioni. Secondo il bollettino nazionale della Protezione Civile, martedì le piogge potranno interessare anche la Sicilia occidentale, mentre i venti sud-orientali sono previsti forti sui settori occidentali e meridionali dell’Isola. Il quadro impone quindi di distinguere i temporali che hanno colpito la Sicilia orientale durante la notte dal successivo peggioramento, la cui intensità e distribuzione sul territorio siciliano dovranno essere valutate attraverso gli aggiornamenti previsionali.

Sicilia, attenzione a torrenti, sottopassi e aree urbane dopo le forti piogge

Le precipitazioni registrate tra il Catanese e il Messinese riportano l’attenzione sulla vulnerabilità di alcuni territori alle piogge intense e concentrate in poche ore. La presenza di piccoli bacini idrografici, corsi d’acqua e superfici urbanizzate può favorire un rapido aumento del deflusso superficiale durante i rovesci più violenti. Nel documento ufficiale, la Protezione Civile siciliana evidenzia che le criticità possono risultare più importanti in presenza di temporali difficili da localizzare con precisione e laddove le condizioni dei corsi d’acqua e delle reti di drenaggio non siano adeguate.

Resta quindi fondamentale seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e le eventuali comunicazioni delle amministrazioni comunali, soprattutto nei territori già interessati dalle precipitazioni più abbondanti. La notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre consegna alla Sicilia orientale un nuovo episodio di maltempo intenso, con Letojanni e Forza d’Agrò tra le località maggiormente interessate dalle precipitazioni. L’attenzione rimane alta in vista dell’evoluzione atmosferica delle prossime ore.