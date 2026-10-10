Maltempo devastante in Sicilia, Siracusano: “massima attenzione a Lipari, Marsala e nel Trapanese”

“Esprimo la mia più sincera solidarietà ai cittadini e alle comunità colpite dall’ondata di maltempo che ha interessato Lipari, Marsala, e il trapanese. Le esondazioni e le trombe marine che si sono verificate stanno mettendo a dura prova i territori e richiedono la massima attenzione e tempestività negli interventi. Sono vicina anche agli amministratori locali, impegnati in queste ore a fronteggiare le criticità e a garantire la sicurezza dei cittadini. Il governo nazionale e la Regione Siciliana stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. La macchina dei soccorsi, con in testa la Protezione Civile e i vigili del fuoco, si è attivata per assicurare il necessario supporto alle comunità interessate e coordinare gli interventi. In queste ore la priorità assoluta è la tutela delle persone e la messa in sicurezza dei territori“. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.