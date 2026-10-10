Maltempo alle Eolie, 81enne ha un infarto a Vulcano: la Guardia Costiera sfida la tempesta per salvarlo

Un intervento di soccorso in mare alle Eolie, in condizioni meteorologiche particolarmente difficili, ha consentito il trasferimento in ospedale di un 81enne di Vulcano colpito da infarto. A causa del violento maltempo che sta interessando l’arcipelago, i velivoli di soccorso non hanno potuto operare, rendendo necessario l’intervento della Guardia Costiera. L’anziano è stato trasferito via mare fino a Milazzo, dove è arrivato in buone condizioni di salute ed è stato successivamente accompagnato in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Elicotteri impossibilitati a intervenire, scatta il soccorso via mare

Le condizioni meteorologiche proibitive, caratterizzate da intensi temporali, mare molto mosso e forti raffiche di vento, hanno impedito l’impiego dei mezzi aerei per il trasferimento sanitario del paziente. Per garantire comunque un intervento tempestivo è stato attivato il protocollo operativo della Prefettura di Messina, che ha consentito di organizzare il trasporto attraverso i mezzi della Guardia Costiera. L’operazione si è svolta sotto il coordinamento della sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, che ha disposto l’impiego della motovedetta SAR CP 332. L’unità è partita con a bordo il personale sanitario dell’ospedale di Lipari, diretto verso l’isola di Vulcano per raggiungere il paziente e procedere al suo trasferimento.

La motovedetta affronta temporali e mare molto mosso per raggiungere Milazzo

Le operazioni si sono svolte in uno scenario meteorologico particolarmente impegnativo. La motovedetta della Guardia Costiera ha dovuto affrontare temporali intensi, mare molto mosso e raffiche di vento sostenute, condizioni che hanno reso complesso il collegamento marittimo. Nonostante le difficoltà, il personale impegnato nell’operazione è riuscito a raggiungere Vulcano, imbarcare l’81enne e accompagnarlo fino al porto di Milazzo. Il trasferimento è stato effettuato con la presenza del personale sanitario, nell’ambito del dispositivo di soccorso coordinato dalle autorità marittime.